Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi: 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi, ilk duruşma 4 Ekim'de

Kaynak, TELE 1

14 Temmuz 2023, 16:31 +03 Güncelleme 12 dakika önce

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması gerektiğini söyleyen gazeteci Merdan Yanardağ ile ilgili iddianame kabul edildi. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ tutuklu yargılanacak. İlk duruşma 4 Ekim'de yapılacak.

Merdan Yanardağ hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yanardağ'ın 20 Haziran 2023'te katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarının, 25 Haziran'da çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine hakkında resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Yanardağ, soruşturma kapsamında 27 Haziran'da tutuklanmıştı.

İddianamede, Yanardağ'ın, "örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu" belirtildi.

'Kamu düzeni açısından tehlike'

İddianamede, Türkiye'nin "halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ’ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabileceği olduğu" kaydedildi.

Yanardağ, TELE1’deki “4 Soru 4 Yanıt” programında Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması gerektiğini söylemiş, bunun üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanal hakkında inceleme başlatmıştı.

Ardından Yanardağ hakkında resen soruşturma açılmış, RTÜK de TELE1'e 7 gün ekran karartma cezası verilmişti.

Yanardağ yaşadıklarını "TELE1’e yönelik bir operasyon ve kendisi üzerinden gerçekleştirilen bir kumpas operasyonu" olarak nitelendirmiş, "Bizim bir yayınımız üzerine tamamen kurgu, montaj ve iftira üzerine inşa edilmiş bir suçlama kampanyası var. Ben hiçbir terör örgütünü övmedim, hiçbir terör örgütü liderini de övmedim" demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun yeni bir çözüm süreci başlatma ve kendi iktidar alanları daralmış olan AKP’ye yeni bir alan açma çabası olduğunu dile getirdim. 6 gün önce 4 Soru 4 Yanıt programında benim sorulara verdiğim yanıtlardan biri de Ensarioğlu’nun çıkışıydı. Gündemdeki bu konu üzerine ben de yorumlarımı ortaya koydum."