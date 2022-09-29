BBC, Dünya Servisi'ndeki 382 kadroyu 'dijital öncelik' hedefiyle kapatmayı planlıyor

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21 dakika önce

BBC, Dünya Servisi'nde 382 kadroyu kapatmayı planladığını açıkladı.

Bu kesintilerle BBC bütçesinde, 28.5 milyon sterlinlik tasarruf hedefleniyor.

Kesinti planı çerçevesinde 10 dilde radyo yayınlarının kapatılması planlanıyor.

BBC kapatılacak radyo yayınlarının Arapça, Farsça, Çince Bengalce, Kırgızca, Özbekçe, Endonezce, Tamilce ve Urduca dillerinde olduğunu duyurdu.

BBC Dünya Servisi, yayın yaptığı 41 dil servisinden hiçbirinin kapatılmayacağını, Korece, Tayca ve Bengalce, servislerinin Seul, Dakka ve Bangkok’tan dijital platformlarda yayın yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

BBC yönetimi, dijital öncelik verilerek planlanan bu yeniden yapılanmanın hedefini “izleyiciye erişim ve yayıncılığının etkinliğini” artırmak olarak açıkladı.

BBC, çocuklar için yayın yapan CBBC ile BBC 4 kanallarını da izleme platformu iplayer'a kaydırıyor.

Ocak ayında dönemin Kültür Bakanı Nadine Dorries, BBC'nin bütçesinin kaynağını oluşturan televizyon ruhsat ücretinde artışa gidilmesine karşı çıkmış ve iki yıl boyunca yıllık 159 sterlin seviyesinde dondurulacağını duyurmuştu.

BBC enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle “zor kararlar almak zorunda” olduklarını söylüyor.

Kurum yönetimi, Dünya Servisi eksenindeki planlamanın “daha modern, dijital öncelikli” olma amacıyla yapıldığını kaydediyor.

20 Kasım 1939 tarihinde kurulan Türkçe Servisi 41 dilde yayın yapan BBC Dünya Servisi'nin bir parçası.

“Teklif edilen değişiklikler hayal kırıklığı yarattı"

BBC'nin elindeki son verilere göre Dünya Servisi haftalık 364 milyon kişiye ulaşıyor, bu izleyici kitlesinin yaklaşık yarısı BBC yayınlarını internet üzerinden takip ediyor.

Yeniden yapılanma planları konusunda çalışanları bilgilendiren BBC Uluslararası Yayınlar ve Dünya Servisi Direktörü Liliane Landor, “Hem İngilizce de hem de 41 dilde izleyicilere en iyi gazeteciliği ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Landor dijital planlamaya öncelik verilmesi gerekliliğini güçlendiren raporlar bulunduğunu da söyledi.

Planlama kapsamında Çince tamamen internet yayınına dönen servisler arasında yer alıyor.

BBC radyo yayınına son verdiği Çince'de dijital platformlardaki etkinliğini güçlendirmek için yeni yayınlar hazırlayacağını da duyurdu.

Arapça ve Farsça dillerinde televizyon yayın akışı devam ederken bu dilde kapatılacak radyo servislerin yerini dijital yayınların alması hedefleniyor.

BBC bu planlamayı, çalışanlarının üye olduğu sendikalarla görüşecek.

Bu sendikalardan Bectu’nun başkanı Philippa Childs, “Teklif edilen değişikliklerin hayal kırıklığı yarattığını” söyledi.