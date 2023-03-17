Rusya: Polonya ve Slovakya’nın Ukrayna’ya göndereceği savaş uçaklarını yok edeceğiz

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Jonathan Beale ve Robert Greenall | BBC News

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Rusya, Polonya ve Slovakya’nın Ukrayna’ya göndereceği savaş uçaklarını yok edeceklerini açıkladı.

Dün Polonya’nın Sovyet yapımı MiG-29 uçaklarını Kiev’e vereceğini açıklamasından sonra bugün de Slovakya aynı kararı alan ikinci NATO ülkesi oldu.

Slovakya 13 adet MiG-29’u geçen yıl filosundan emekli etmişti.

Ukrayna bir süredir Batı ülkelerinden, hava sahası savunmasında çok önemli olarak gördükleri modern savaş uçaklarını, özellikle de F-16’ları talep ediyor.

Fakat modern uçakları kullanmak için uzun bir eğitim gerektirmesi nedeniyle, bu ancak uzun vadede mümkün olabilir.

Polonya ve Slovakya’nın göndereceğini açıkladı MiG-29 ise halihazırda Ukrayna ordusunda bulunuyor ve Ukraynalı pilotlar bu uçakları kullanmayı biliyor.

Başka NATO ülkeleri de ellerindeki Sovyet yapımı uçakları göndermeyi değerlendiriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise bu hamlelerin “özel askeri operasyonlarının” sonucunu etkilemeyeceğini söyledi.

Peskov “Özel askeri operasyon sırasında bütün bu ekipman yok edilecek” dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nde şu anda uçak sayısından fazla pilot bulunuyor.

Fakat Batılı askeri uzmanlar, Ukrayna’ya modern savaş uçakları göndermenin de durumu çok değiştirmeyeceğini, cephede iki ülkenin de gelişmiş hava savunma sistemleri olduğunu ve Ukrayna’dan çok daha büyük bir filoya sahip olan Rus Hava Kuvvetleri’nin de bu sistemler nedeniyle fazla varlık gösteremediğini düşünüyor.

Savaştan önce Ukrayna ordusunda 120 savaş uçağı olduğu tahmin ediliyordu. Bunların önemli bir kısmı, eskimiş MiG-29 ve Su-27 modelleri.

Polonya ve Slovakya’nın savaş uçağı göndermeye karar vermesi, bu yıl Almanya’nın Leopard tanklarını gönderme kararıyla diğer ülkelerin de Berlin’i takip etmeye başlaması gibi önemli bir eşiğin aşılması olarak görülüyor.