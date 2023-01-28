Kuran yakma eylemi: İsveç, Türkiye'deki vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaptı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kuran yakma eylemine karşılık İstanbul'daki İsveç Konsolosluğu yakınında İsveç bayrağı yakılmak istenmişti. (21 Ocak)

53 dakika önce

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü yayınladığı uyarı mesajıyla, Türkiye’deki vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaptı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı uyarıda şu ifadeler yer alıyor:

“Türkiye’deki İsveçliler’den kalabalık yerlerden uzak durulması ve gelişmelerin takip edilmesi istenmektedir”

Bakanlık, Ankara ve İstanbul’daki ülke temsilciliklerinde eylem olabileceği beklentisine de açıklamada yer verdi.

Stockholm’de geçen hafta Kuran’ın yakılması sonrası iki ülke ilişkileri bir kez daha gerildi.

Ankara, İsveç ve Finlandiya ile yürütülen NATO görüşmelerini de askıya alındı.

Erdoğan Pazartesi günü, eyleme tepki göstermiş ve Stockholm'ün NATO üyelik başvurusuna destek verilmeyeceğini söylemişti.

Erdoğan, “İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz” demişti.

Kuran yakma eylemi Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan tarafından gerçekleştirildi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson olayı "saygısızlık" olarak nitelendirdi ve olaydan rahatsızlık duyan Müslümanların yanında olduğunu söylemişti.

Kristersson, Twitter paylaşımında, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez. Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır" demişti.