Sudan'dan kaçan bir aile anlatıyor: 'Evimize füze isabet ettikten sonra, gitmemiz gerektiğini anladık'

Fotoğraf altı yazısı, 21 yaşındaki Noon İbraim, ailesi, komşuları ve köpeğiyle Sudan'dan Mısır'a kaçtı.

Yazan, Fernando Duarte

Unvan, BBC Dünya Servisi

bir saat önce

Sudan'da tırmanan şiddetten kaçan on binlerce insan, komşu ülkeler Çad, Mısır ve Güney Sudan'a gidiyor. 21 yaşındaki tıp öğrencisi Noon Abdelbassit İbrahim de onlardan biri.

Ailesi, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) arasında çıkan çatışmanın başladığı ilk günlerde harekete geçmekte tereddüt etti.

O günleri BBC'ye anlatan Noon İbrahim, "Komşu ülkelerle sınırların kapatılacağını ve bir yerlerde mahsur kalacağımızı düşündük" diyor.

Ramak kalmıştı

Noon İbrahim, ordu karargahının bulunduğu Burri'de yaşıyordu. 18 Nisan Salı günü Hartum'daki ailesinin evine bir füzenin isabet etmesiyle her şey değişti.

"Herkes büyükannemin odasına saklandı, bir daha o kadar şanslı olmayacağımızdan korktuk. Bundan sonra kalamayacağımızı hepimiz biliyorduk."

Fotoğraf altı yazısı, Noon İbrahim'in aile evi şiddetli çatışmaların yaşandığı Hartum'daydı.

Noon İbrahim'in yaşadığı caddedeki ev ve işyerlerine mermiler isabet etti. Bir tanıdıkları vurularak öldürüldü. Elektrik ve su şebekesinde kesintiler oluyordu, yiyecek kıtlığı başlamıştı.

Ailesinin dokuz üyesiyle, iki günlük tehlikeli bir yolculuğun ardından artık Kahire'de güvendeler. 20 Nisan sabahı, arkadaşları ve komşularıyla Hartum'dan ayrılan bir otobüse bindiler ve aracı kiralamak için toplam 5 bin dolar ödediler.

"Yanımızdaki tüm para buydu ama aslında şanslıydık. Bir arkadaşım 8 bin dolara bir otobüs kiralamıştı ama son anda sahibi fiyatı ikiye katladı."

Ölüm ve yıkım

Noon İbrahim, Mısır'ın başkentinde bir akrabasının evinde kalıyor. Yola çıkmalarına sebep olan, Hartum sokaklarında gördüğü tahrip olmuş tank ve cesetlerin yarattığı kaygıyı atlamaya çalışıyor.

Fotoğraf altı yazısı, Komşularının bulduğu mermi kovanları

Otobüste çok sayıda çocuk ve yaşlı olduğu için, başkent çevresindeki ordu ve paramiliter kontrol noktalarında sorun yaşamadılar.

Noon İbrahim, "Kaçmayı başardığımız için çok rahatladım. Başaracağımızı hiç düşünmemiştim" diyor.

Ailesi, otobüsün beklediği yere gitmeye hazırlanırken yan sokaktaki bir binaya roket isabet ettiğinde çok korktuklarını ekliyor: "Korkarak içeri koştuk. Ancak birkaç dakika sonra yolculuğa devam etme kararı aldık."

Fotoğraf altı yazısı, Noon İbrahim'in ailesi ve arkadaşlarıyla Sudan'dan kaçtığı otobüs

Üniversite hayalleri

Mısır sınırında, erkek kardeşlerinden biri ve iki amcası vize almak için geride kaldı. Sudanlı kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üstü kişiler Mısır'a geçerken vizeden muaf sayılıyor. Ailesiyle hayatta oldukları için şanslı hissettiğini ancak geride kalanlar için buruk olduklarını söylüyor.

Çatışma başladığında, Noon İbrahim tıp fakültesinde son sınıftaydı. Okumaya devam etmeyi ve doktor olmayı umuyor ancak şimdilik, tek isteği ülkesinin "bir tür" normale dönmesi.

"Ülkedeki durum kaotik. İnsanların her şeyi tükeniyor" diyen İbrahim, bu çatışmanın iki karşıt liderine bir mesaj gönderiyor: