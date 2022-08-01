Avustralya yerlisi senatör Lidia Thorpe, meclis yemininde Kraliçe 2. Elizabeth için 'sömürgeci' ifadesini kullandı

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Avustralya’nın yerli halklarından birine mensup olan Lidia Thorpe isimli senatör, ülke parlamentosundaki yemin töreni sırasında Kraliçe 2. Elizabeth için ‘sömürgeci’ ifadesini kullandı.

Yeşiller milletvekili olan Thorpe salona sağ yumruğu havada girdi.

Thorpe yemini şu şekilde değiştirdi:

“Ben Lidia Thorpe, samimi şekilde, bir sömürgeci olan majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth’e sadık kalacağıma ve bağlı olacağıma and içiyorum”