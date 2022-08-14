Kudüs'te otobüse yönelik silahlı saldırıda en az sekiz kişi yaralandı

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14 Ağustos 2022, 13:12 +03 Güncelleme 30 dakika önce

İsrailli yetkililer, Kudüs’te bir otobüse gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda en az sekiz kişinin yaralandığını söyledi.

Ağlama Duvarı yakınlarındaki saldırıda yaralanan biri hamile kadın olmak üzere iki kişinin ise durumu kritik.

İlk anda olay yerinden kaçan saldırganın, daha sonra teslim olduğu bildiriliyor.

Ağlama Duvarı, Yahudiliğin en kutsal yerlerinden birisi. Her yıl binlerce Yahudi, dua etmek için bölgeye gidiyor.

İsrail acil servisleri, silahlı saldırganın Davut'un Kabri yakınlarındaki bir otobüsü ve Ağlama Duvarı yakınındaki bir otoparkı hedef aldığını söyledi.

Otobüsün sürücüsü Daniel Kanievsky, yerel basına yaptığı açıklamada saldırı anında otobüsünün dolu olduğunu söyledi.

Tekerlekli sandalyeli birisi için otobüs kapısındaki rampayı açtıkları sırada ateş açıldığını belirten Kanievsky, “Herkes çığlık çığlığa yere düştü. Kaçmaya çalıştım ama rampa açıkken otobüs gidemedi” diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda olay yerine gelen ağır silahlı polislerin olduğu görüldü. Yerel medya ise Ağlama Duvarı etrafında ibadet eden kişilerin bölgeyi terk etmelerine saldırı sonrasında kısa süreliğine izin verilmediğini aktardı.

Yaralanan hamile kadın karnından vuruldu. Acilen sezeryanla alınan bebeğin durumunun da ciddiyetini koruduğu ancak stabil olduğu kaydedildi.

Başından ve boynundan vurulan bir erkek de hayati tehlikesini sürdürüyor.

Basına yansıyan haberlere göre, New York’tan dua etmek için Kudüs’e gelen aynı aileden dört kişi de olayda yaralandı.

Saldırganın Doğu Kudüs'te yaşayan bir Filistinli olduğu söyleniyor.

İsrail Başbakanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, saldırıya karışan herkesin “sivillere verilen zararın bedelini ödeyeceğini" söyledi.

Geçtiğimiz hafta aralarında İslami Cihad örgütünün liderlerinin de yer aldığı 47 kişi İsrail bombardımanında hayatını kaybetmişti.

12 savaşçısını kaybettiğini söyleyen örgüt, İsrail’e binden fazla roket fırlatmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ölen diğer insanların sivil ve en az 17’sinin de çocuk olduğunu açıkladı.