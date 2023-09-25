Lego, bloklarını geri dönüştürülmüş şişelerden üretme planını neden iptal etti?

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, CEO'su Niels Christiansen, şirketin sürdürülebilirlik sorununu çözecek "sihirli bir malzeme" olmadığını söyledi.

bir saat önce

Danimarka merkezli oyuncak devi Lego, bloklarını geri dönüştürülmüş şişelerden imal etme planını askıya aldı.

Şirket 2021 yılında yaptığı açıklamada karbon ayak izini düşürmek amacıyla iki yıl içinde ham petrol içermeyen bloklar üretmeye başlayacağını duyurmuştu.

Ancak Lego, Pazartesi günü yaptığı açıklamada planın karbon salımlarını azaltmadığını iddia etti.

Şirket sürdürülebilir malzemelerden bloklar üretme planına tam bağlı olduğunu vurguluyor.

Lego, bloklarının üretiminde ham petrolden elde edilen işlenmemiş bir plastik türü olan akrilonitril bütadien stiren (ABS) kullanıyor.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre karar Lego'nun yeşil dönüşümünde bir duraksama anlamına geliyor.

Birçok şirket gibi Lego, artan plastik atık sorununa yanıt olarak alternatif malzemelerle oyuncaklarını üretmenin yollarını arıyordu.

Bu süreçte dayanıklı olduğu kadar blokları birleştirmeyi ve ayırmayı da kolaylaştıran ABS'yi değiştirmek en önemli zorluktu.

Şirket 2021'de geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat (PET) şişelerden yapılmış blok prototiplerini tanıtmıştı.

Lego bu sayede petrol bazlı bloklara alternatif bir malzemeyi üretimde kullanmayı umuyordu.

Kaynak, Reuters

Ancak Lego iki yıl süren denemelerin ardından dönüştürülmüş PET kullanımının karbon salımlarını azaltmadığını bulduğunu söyledi.

Buna gerekçe olaraksa üretim sürecinin ek başka adımlar gerektirmesini gösterdi.

Ek adımların enerji kullanımını artırdığını söyleyen Lego bu nedenle planı ileri götürmeme kararı aldı.

Şirket bunun yerine "alternatif sürdürülebilir malzemelerle" bloklarını üretmek için farklı denemeler yaptığını belirtti.

Lego CEO'su Niels Christiansen, Financial Times'a verdiği demeçte, şirketin elinde sürdürülebilirlik sorununu çözecek "sihirli bir malzeme" olmadığını söyledi:

"İlk günlerde, sürdürülebilirlik sorununu çözecek bu sihirli malzemeyi bulmanın daha kolay olduğuna inanılıyordu... Yüzlerce ve yüzlerce malzemeyi test ettik. Böyle bir malzeme bulmak mümkün değil".

Şirketin sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, "2032'ye kadar Lego bloklarını sürdürülebilir malzemelerden üretme planımıza tamamen bağlıyız" dedi ve ekledi:

"2032'ye kadar daha sürdürülebilir malzemelere geçiş ve karbon salımlarımızı yüzde 37 azaltma planımız çerçevesinde 2025'e kadar sürdürülebilirlik projelerine 1,2 milyar dolardan fazla yatırım yapıyoruz."

Lego, bugün bir kilo plastik üretmek için iki kilo petrol kullanıyor.

Lego her yıl, yüzde 80'i ABS bazlı, 110 ila 120 milyar plastik parça üretiyor. Şirket bunun sonucunda her yıl yaklaşık 1,2 milyon ton karbon salımına neden oluyor.