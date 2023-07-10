Bazı zayıflama aşıları, intihar düşüncesi doğurdukları şüphesiyle inceleme altında

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), zayıflama aşılarının bazılarını, intiharla ilişkili düşüncelere yol açma şüphesiyle inceleme altına aldı.

İnceleme, İzlanda’nın bu şekilde üç vakayı ajansa bildirmesi sonrası başladı.

Değerlendirmeye alınan Wegovy, Saxenda ve Ozempic, iştah azaltıcı işlevi de görüyor.

Avrupa İlaç Ajansı’nın ilgili birimi, bu ilaçlar üzerinde inceleme yaparken, benzer ilaçların incelenmesine gerek olup olmadığı konusunu da görüşecek.

Ajans, öncelikli olarak, emaglutide ve liraglutide içeren tedavileri değerlendirmeye alacak.

BBC’ye konuşan EMA yetkilisi, uyarı prosedürünün, İzlandalı yetkililerin vaka bildirisi sonrası devreye sokulduğunu söyledi.

Uyarı prosedürü, bir ilacın yeni ve olası olumsuz bir yan etkisinin bildirilmesi sonrası, ileri inceleme yapmak için devreye giriyor.

Aynı yetkili, İzlanda örneklerinde, Saxenda ve Ozempic kullanan iki vakada “intihar düşüncesi” oluştuğunun kendilerine bildirildiğini aktarıyor. Saxenda kullanan bir diğer vakanın da kendine zarar vermeyi düşündüğü belirtiliyor.

Yetkili, EMA’nın inceleme sonuçları ile ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Ünlü isimlerin yaptıkları sosyal medya paylaşımları, bu tür ilaçlara büyük talep oluşturuyor.

Saxenda ve Wegovy, kilo vermeye yardımcı oldukları onaylanmış, ruhsatlı ilaçlar.

Diyabet hastalarının kullandığı Ozempic ise, Wegovy oranla daha az semaglutide içeriyor, kan şekerinin yanında kilo verme konusunda da etkili olabiliyor.

Wegovy ismindeki iğneyi bir pilot program kapsamında onaylamaya hazırlanan İngiltere’de, bir hastanın bu iğneye en fazla iki yıl boyunca erişiminin olmasına izin verilecek.

Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) yaptığı araştırma sonunda vücut ağırlığının yüzde 10’unun bu aşı yardımıyla kaybolduğu tespit edildi.

İğne, iştahı bastırarak kişilerin tok hissetmesini ve az yemesini sağlıyor.

Tüm bu ilaçların olası yan etkileri şunlar:

Bulantı

Kusma

Baş Ağrısı

İshal

Kabızlık

Karın ağrısı

Halsizlik

İlaçların prospektüsünde, kullanıcılar, “ani ruh durumu değişimlerine karşı dikkatli olunması” konusunda uyarılıyor. Bu tür endişe hallerine kapılınması durumunda, sağlık kurumuna başvurulması çağrısı yapılıyor.