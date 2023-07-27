İmamoğlu: Toplum, CHP’de lider ve yönetimin değişmesini bekliyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu 14 Haziran'da Ankara'da bir araya gelmişti

27 Temmuz 2023, 16:15 +03 Güncelleme 18 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi ekibi tarafından açılan “İktidar için değişim” isimli internet sitesine 100 binden fazla insanın görüş bıraktığını ve toplumun bu görüşlerde CHP’de lider ve yönetim değişikliği beklentisinde ortaklaştığını söyledi.

Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan İmamoğlu, "Toplum, CHP’de lider ve yönetimin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor" dedi.

İmamoğlu’nun “İktidar için değişim” isimli sitesi yaklaşık 20 gün önce yayına alınmıştı. İmamoğlu site için, "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilginin ardından görevini bırakmamakla eleştiriliyordu.

Parti içinde seçim sonuçlarını yenilgi olarak görenler olsa da Kılıçdaroğlu, geçen hafta Habertürk televizyonuna verdiği röportajda istifa etmeyi düşünmediğini, kendisini değiştirecek olanın parti kurultayı olduğunu söylemişti.

İmamoğlu’nun yayına aldığı site de bu değişim talebinin bir parçası olarak görülmüştü.

İmamoğlu önerileri 6 başlıkta topladı

İBB Başkanı siteye gelen görüş ve önerilerin altı başlık altında belirginleştiğini aktardı:

“Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

“Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.

“Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.

“Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.

“İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.