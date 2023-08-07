Nijer'de cunta yönetimi, askeri müdahale ihtimaline karşı ülkenin hava sahasını kapattı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Nijer'de askeri cunta destekçisi binlerce kişi başkent Niamey'deki bir stadyumda bir araya geldi. Etkinliğe cunta liderleri de katıldı

bir saat önce

Nijer'de darbe yönetimi, askeri müdahale tehdidi gerekçesiyle ülkenin hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattıklarını açıkladı.

Uçuş takip sitesi Flightradar24, şu anda Nijer'in gökyüzünde hiçbir uçağın olmadığını gösteriyor.

Batı Afrika ülkeleri grubu ECOWAS, daha önce yayımladıkları mesajda, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un Pazar günü saat 23.00’e kadar göreve iade edilmemesi durumunda güç kullanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bir cunta sözcüsü, Nijer silahlı kuvvetlerinin ülkeyi savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Bazoum, 26 Temmuz'da gözaltına alınmış, ardından da Cumhurbaşkanlığı Muhafızları Komutanı General Abdourahmane Tchiani, kendisini ülkenin yeni lideri olarak ilan etmişti.

Askeri darbe, ülkenin eski sömürgecisi Fransa ile birlikte Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere uluslararası düzeyde kınandı.

Ordu komutanlarının katılımıyla Nijerya'da yapılan kriz toplantısının ardından ECOWAS Cuma günü, muhtemel bir güç kullanımı için ayrıntılı bir plan hazırladıklarını açıkladı.

ECOWAS siyasi işler, barış ve güvenlik komiseri Abdel-Fatau Musah, gereken kaynakların, gücün nasıl ve ne zaman gönderileceği de dahil olmak üzere herhangi olası müdahaleye dahil olacak tüm unsurların hesaplandığını söyledi ve şöyle konuştu:

“İşleri diplomasiyle çözmek istiyoruz ve bu mesajı açık bir şekilde onlara [Nijer'in cuntası] iletmek istiyoruz, yaptıklarını geri çevirmeleri için her fırsatı veriyoruz.”

ECOWAS, Nijerya, Senegal, Togo ve Gana gibi 15 Batı Afrika ülkesinin bölgesel ticaret bloğu.