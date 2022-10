Hükümet esnafa yönelik yeni bir kredi paketi açıkladı

Esnafa 350 bin liradan iş yeri sunulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Erdoğan’ın açıklamasının ardından attığı tweetinde, “Bu ülke, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacak. Esnafımıza desteğimiz her daim sürdü ve her daim sürecek” dedi.