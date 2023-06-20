Roma'da Sezar’ın öldürüldüğü alan ziyarete açıldı

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



10 dakika önce

İtalya’nın başkenti Roma’da tarihi MÖ 3. yüzyıla dayanan ve Jül Sezar’ın öldürüldüğü yer olarak bilinen antik alan bugünden itibaren ziyarete açıldı.

Roma’nın merkezindeki Largo Argentina Meydanı"nda bulunan alan, 4 antik tapınağı barındırması nedeniyle "Kutsal Alan" olarak anılıyor. Antik Roma lideri Jül Sezar’ın suikasta uğradığı yerin kalıntıları da kısmen bu alanda bulunuyor.

1926-1929 yılları arasında inşaat çalışmaları sırasında keşfedilen alan, arkeolojik çalışmalar sonrası dışarıdan görülebiliyordu. Ancak bölgeye girişler kısıtlıydı ve son yıllarda alan kedi barınağı olarak ünlenmişti. Arkeolojik alanda, bir barınağın bakımlarını üstlendiği çoğu yaralı ya da hasta onlarca kedi yaşıyordu.

Roma Belediyesi, İtalyan lüks moda evi Bulgari’nin finansmanıyla alanı bugünden itibaren turistik ziyarete açtı. Kutsal Alan’a giriş için bilet ücreti 5 euro.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, ‘’Largo Argentina Kutsal Alanı’nı Romalılara ve turistlere tekrar sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yükseltilmiş yürüyüş yolları sayesinde, ziyaretçiler tam anlamıyla tarihe dalabilecekler ve tarihi izlerin katmanlarını görebilecekler’’ dedi.

Gualtieri, hareket kabiliyeti ve görme yetisi kısıtlı kişilerin de alana erişimini sağlayacak tedbirlerin de alındığını vurguladı.

Belediyenin kültürel mirastan sorumlu üyesi Claudio Parisi Presicce de, "Burada gerçekten de Roma tarihinin içinden geçiyoruz. Cumhuriyet dönemi, MÖ 509'dan 31'e kadar kentin en uzun evresiydi ve burada bu dönemin olağanüstü kanıtları mevcut. Bunlardan biri de, düşmanı Pompeo’nun heykelinin ayaklarında öldürülen Jül Sezar’ın suikasta uğradığı yere ait duvarların bir bölümüdür’’ dedi.

Başkent Roma’da son yıllarda çok sayıda tarihi ve kültürel anıt özel girişimcilerin destekleriyle restorasyona tabi tutuldu.