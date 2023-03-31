İngiltere: Heathrow Havaalanı sınır muhafızları Paskalya tatili döneminde 10 gün greve gidiyor

Kaynak, PA Media

bir saat önce

Heathrow Havaalanı'nda çalışan Unite sendikası üyesi 1400 sınır muhafızı ücret artışı pazarlıklarının tıkanması üzerine 10 gün süreyle greve gitme kararı aldı.

Grevin, özellikle de Pazartesi günü başlayacak olan Paskalya tatiline rastlaması bakımından çok etkili olması bekleniyor.

Havaalanı yetkilileri Paskalya döneminde bir kısım yolcunun sınır kontrollerinde uzun süreler beklemek zorunda kalabileceğini söyledi.

Sendika ile işveren arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri Perşembe günü sonuç alınamadan tıkandı.

Grev yalnızca British Airways tarafından kullanılan Heathrow 5. Terminal'de çalışan sınır görevlilerini ve kargoları kontrol eden çalışanları kapsıyor.

Havaalanı, faaliyetlerin aksamaması için önlemler aldıklarını söylüyor ama British Airways Cuma günü 70 civarında uçuşunu iptal etti.

Bu rakam içerisinde zaten grevler nedeniyle daha önceden iptal edilenler ile kötü hava koşulları ve Fransa'daki hava trafiği kontrol görevlileri grevi nedeniyle iptal edilen uçuşlar da var.

Havaalanı giriş çıkışlarında grev gözcüleri yerini aldı ve Unite sendikası greve desteğin güçlü olduğunu söyledi.

Uzun kuyruklar olacak mı?

Pazartesi başlayacak olan okulların da tatile girdiği Paskalya dönemi başlarken çok sayıda insan tatile çıktığı için önümüzdeki günlerde havaalanının çok kalabalıklaşması bekleniyor.

Havaalanı yöneticileri grev öncesinde hava yollarından bilet satışını durdurmalarını ve müşterilerin seyahat tarihlerini değiştirmesi konusunda kolaylık tanımalarını istedi.

British Airways, henüz grev başlamadan grev günlerine rastlayan 300 uçuşunu iptal etti ve Virgin Atlantic havayolu da bilet satışını sınırladığını ve değiştirmeyi kolaylaştırdığını açıkladı.

Heathrow yönetimi önlem olarak 1000 kişilik ek bir işgücünü devreye sokacak ve yönetici seviyesindeki görevliler de yolculara yardımcı olmak için bilfiil çalışacak.

Yolcuların havaalanına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri, kısa mesafe seferler için iki saat, uzun mesafe seferler için ise üç saatten önce gelmemeleri tavsiye edildi.

Ayrıca kontrollerden geçişleri hızlandırmak için yolcuların yalnızca iki parça el bagajı taşıması isteniyor.

Grev kararı alan Unite sendikasının genel sekreteri Sharon Graham, Heathrow havaalanını işleten şirketin çok yüksek kârlar elde ettiğini, yönetim kurulu başkanına astronomik ücret zammı yapıp hissedarlarına milyarlarca sterlin ödeme yaptığını ama güvenlik ve yer görevlerindeki çalışanlarını yoksulluk sınırında ücretlerle çalıştırmayı sürdürdüğünü söyledi.