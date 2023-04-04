Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslimi için geri sayım başladı: 'Ortak liste' için gözler liderlerde, kulislerde neler konuşuluyor?

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



4 Nisan 2023, 11:50 +03 Güncelleme bir saat önce

Seçim takvimi uyarınca siyasi partiler milletvekili aday listelerini Pazar günü saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edecek. Siyasi partilerde bir yandan aday listelerini belirlemek için yoğun çalışma yürütülürken, ittifak yapan partiler arasında da “ortak liste” trafiği sürüyor.

Millet İttifakı'ndaki 6 siyasi partinin temsilcilerinin ortak çalışmalarını Perşembe gününe kadar tamamlamaları bekleniyor. Ortak liste konusunda son karar liderlere bırakıldı.

Cumhur İttifakı'nda ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Büyük Birlik Partisi’nin 81 ilde kendi isim ve logolarıyla seçime gireceklerini ilan etmelerine karşın, ortak liste konusunda son dakika hamleleri yapılabileceği konuşuluyor.

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Millet İttifakı’nda son karar liderlerde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi (SP)ve Demokrat Parti’den (DP) oluşan Millet İttifakı’nda ortak liste konusunda parti heyetleri arasında yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Saadet Partisi’nin (SP) DEVA ve Gelecek Partisi’yle birlikte SP çatısı altında “ittifak içinde ittifak” formülünde DEVA’nın itirazı nedeniyle uzlaşma sağlanamadı.

Ancak üç parti, muhafazakar seçmenin yoğun olduğu bazı seçim çevrelerinde, ortak liste dahil, seçim işbirliğine kapıları açık tutuyor.

Demokrat Parti hariç ittifakta yer alan diğer siyasi partilerde eğilim özellikle büyük şehirlerde, kendi listeleriyle seçime gitme yönünde. DP’ye ise CHP listelerinden en fazla 2 milletvekilliği verilmesi öngörülüyor.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bazı illerde kendi ismiyle seçime girmenin yanı sıra, CHP’den “seçilebilir” yerlerden kontenjan istiyor. Ancak, partiler arasında yürütülen görüşmelerde, bu partilere ayrılacak kontenjan üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadı.

CHP’de ağırlıklı görüş, 4 partiye toplam 20 dolayında milletvekili verme yönünde.

Avrupa Parlamentosu’nda grup oluşturamayan siyasi partilerin kendi içlerinde ortak isimle grup oluşturabildiğine dikkat çeken bir CHP yöneticisi, “Parlamentoda komisyonlarda, genel kurulda temsiliyeti artırmak için farklı siyasi partiler bir grup oluşturabiliyor. İttifak içinde yer alan 4 siyasi parti de mesela Millet Grubu’nu kurabilir. Bu tür formüller tartışılıyor” görüşünü dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre partiler arasında yürütülen görüşmelerde, parti temsilcilerinin içinde yer aldığı komisyonun Perşembe gününe kadar çalışmalarını tamamlaması ve kontenjanlar konusunda son sözün liderlere bırakılması kararlaştırıldı.

Bu konuda bir liderler toplantısı olmayacağı ancak genel başkanların “kapı arkası diplomasisi” yürüteceği dile getiriliyor.

İYİ Parti ile CHP arasında 10 dolayında ilde ortak liste

Kulislere yansıyan bilgilere göre İYİ Parti; Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt’un da aralarında yer aldığı 9 -10 dolayındaki ilde CHP ile ortak listeye “Evet” dedi.

İYİ Parti ittifak içinde yer alan diğer siyasi partilere ise kapıları kapattı.

MHP, AKP listelerinden adaylığa neden itiraz etti?

Cumhur İttifakı’nın iki büyük partisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve MHP’nin bazı yerlerde ortak listeyle seçime gireceği ve hatta iki partinin bu konuda görüşmeler yürüttüğü kulislere yansımıştı.

Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, YRP ve BBP'nin seçime ayrı listeyle girdiği bir ortamda 54 yıllık geçmişi olan MHP’nin “ortak liste hazırlığına teşne olması ve tevessül etmesinin doğru, mantıklı olmayacağını” belirterek 81 ilde seçimlere kendi listeleriyle gireceğini açıkladı.

İttifak içinde yer alan siyasi partilerin aday listelerini son gün olan Pazar günü YSK’ya teslim etmeleri beklenirken, MHP yönetimi kesin aday listelerini Perşembe günü YSK’ya teslim edeceğini duyurdu.

MHP’nin bu tutumu, “ortak liste” tartışmasını tamamen kapatma hamlesi olarak yorumlandı. Parti kaynakları ise geçen seçimlerde de listelerin diğer partilerden bir gün önce YSK’ya sunulduğuna işaret ediyorlar.

MHP kulislerinde kendi listesiyle seçme girme kararının nedeni olarak, ittifakta yer alan BBP, YRP gibi küçük partilerin kendi isim ve logolarıyla seçime girebilirken, ittifakın ikinci partisi olarak başka bir partinin çatısı altında seçime girilmesine parti tabanından tepki geleceği endişesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle de kritik yerlerde ortak liste ile seçime girilecekse de MHP logosu altında girilmesinin önerildiği, AKP’nin buna sıcak bakmaması üzerine uzlaşma sağlanamadığı kulislerde konuşuluyor.

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'Kritik yerlerde aday lehine işbirliğine gidilebilir'

Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP’nin yanı sıra BBP ve YRP de 81 ilde kendi listeleriyle seçime gideceklerini açıklamıştı. Ancak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde görüşen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “ortak listeyle seçime gidildiğinde avantaj sağlayacağı” açıklaması yaparak, ortak listeye tamamen kapalı olmadığı mesajı verdi.

Destici daha sonra yaptığı açıklamalarda da 81 ilde seçime gireceklermiş gibi hazırlık yaptıklarını ancak ittifak ve partilerin listelerini YSK’ya sunması için zaman bulunduğunu belirterek, ortak listeye kapılarını tamamen kapatmadı.

Kulislerde kontenjan adaylar listesinde uzlaşılması halinde, Hür Deva Partisi (HÜDA PAR) gibi BBP’nin de AKP çatısı altında seçime girmesinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

Ortak liste konusuna mesafeli olan MHP ile AKP’nin ise küçük oylarla milletvekili kaybedilebileceği görülen bazı illerde, “ortak adayı destekleme” konusunda işbirliği yapılabileceği” ifade ediliyor.