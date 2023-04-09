CHP’de bakanlık bekleyenler, aday olmayanlar, gösterilmeyenler: Mevcut vekillerin yarısı aday listelerde yer almadı

Kaynak, CHP

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe, Ankara



10 Nisan 2023 Güncelleme 39 dakika önce

14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın “ortak liste” ile daha fazla milletvekili kazanacağı hesabı yapan CHP, ittifak ortağı beş partinin yanısıra, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’e listelerinde yer açtı.

Hem cumhurbaşkanlığı hem de ortak liste ile parlamentoda çoğunluğu sağlama hedefi koyan CHP’de, 134 milletvekilinden yarısı liste dışı kaldı.

Adı bakanlık için geçen Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile MYK üyeleri Onursal Adıgüzel ve Bülent Kuşoğlu aday gösterilmezken, bazı milletvekilleri aday olmadı, bazıları da listelerde yer bulamadı.

CHP’de aday listelerini kesinleştirmek için Cumartesi akşam saatlerinde planlanan Parti Meclisi toplantısı, Pazar sabahı gerçekleştirilebildi ve aday listelerine son biçimi böylelikle verildi.

CHP’nin seçim işlerini yürüten komisyon üyeleri bir yandan da DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile 16 ilde ortak aday göstermek için yoğun görüşme trafiği yürüttü.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

Elçi İstanbul’dan, Foggo İzmir’den aday

Kaynak, CHP Fotoğraf altı yazısı, Hacer Foggo

Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, İstanbul 3. Bölge 3. Sıradan; CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, İzmir 2'inci bölge 8'inci sıradan aday gösterildi. İki isim de CHP listelerinde ilk kez yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanlığı görevinde de bulunan ve adaylık için RTÜK’teki görevinden istifa eden gazeteci Okan Konuralp, Ankara 1. Bölge 3. sıradan aday olurken; Türkiye’nin eski ABD büyükelçisi Namık Tan da İstanbul 2’nci Bölge 1’inci sırada kendisine yer buldu.

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’a kaydırıldı ve liste başından aday gösterildi.

Sarıgül Erzincan’da liste başı, Tunceli’de kadın aday

Kılıçdaroğlu’na destek açıklayan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise geçen dönem CHP’nin milletvekili çıkaramadığı memleketi Erzincan’da birinci sırada yarışacak.

Antalya’da Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır ilk sıra adayı oldu.

Milletvekili sayısı 1’e düşen Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de ise kadın aday gösterildi.

Tunceli Emek Gazetesi sahibi, eğitimci Hüsniye Karakoyun, CHP’nin Tunceli milletvekili adayı oldu.

Bakanlık için adı geçen MYK üyeleri aday olmadı

Kaynak, CHP Fotoğraf altı yazısı, Selin Sayek Böke

Genel Başkan Yardımcılarından Seyit Torun Ordu’da, Veli Ağbaba Malatya’da, Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge’de ve Yüksel Taşkın ise İzmir 1. Bölge’de liste başı oldu.

Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul 1. Bölge 2. sıra, Fethi Açıkel 3. sıradan aday gösterildi.

Ali Öztunç Kahramanmaraş, Faik Öztrak Tekirdağ’da, Bülent Tezcan, Aydın’da, Gülizar Biçer Karaca ise Denizli’de liste başında yerlerini korudu.

2018’de İzmir 2. Bölge 1.sıradan seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yerini Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’e bıraktı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay İstanbul 3. Bölge’den, Özgür Özel ise Manisa’da liste başından aday gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde kabineye girebilecek isimler arasında adları geçen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile MYK üyeleri Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek aday olmadı.

MYK üyesi Lale Karabıyık da listede yer almadı. Kabinede yer alma beklentisiyle aday olmayan bir başka isim ise Grup Başkanvekili Engin Özkoç oldu.

Aday gösterilmeyen milletvekilleri

CHP’de Ankara Milletvekilleri Levent Gök, aday olmayan Haluk Koç, Yıldırım Kaya, Servet Ünsal ve Nihat Yeşil listelerde yer almadı.

Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “icrada görev” beklentisiyle aday olmazken, bu ilden Aydın Özer, Rafet Zeybek’de aday listelerinde yer bulamadı.

Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Yüksel Özkan, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gaziantep Milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, Giresun Milletvekil Necati Tığlı da listelerde bulamayan isimlerden.

Depremden ağır etkilenen Hatay’da Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Serkan Topal listelere giremedi.

Bekaroğlu, Hamzaçebi, Çeviköz ve Tekin de liste dışı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Adaylık başvurusu yapmayan Gürsel Tekin listelerde yer almadı

İstanbul Milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu, Turan Aydoğan, Ünal Çeviköz, Emine Gülizar Emecan, Aykut Erdoğdu, Akif Hamzaçebi, Cihangir İslam İbrahim Kaboğlu, Sibel Özdemir, Ali Şeker ve adaylık başvurusu yapmayan Gürsel Tekin liste dışı kaldı.

İzmir Miletvekilleri Tacettin Bayır, eski DİSK Başkanı Kani Beko, Özcan Purçu, Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, aday gösterilmedi.

Kocaeli milletvekillerinden TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, aday adaylığı başvurusu yapmadı, Tahsin Tarhan listede yer almadı.

Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de aday olmayan isimlerden.

Muğla Milletvekillerinin 4’ü de liste dışı kalırken, adaylık başvurusu yapmayan Tekirdağ Miletvekili Candan Yüceer de listede yer almadı.

‘Devlet yönetimi kademelerinde faydalanılacak’

CHP’nin ittifak ortaklarından yaklaşık 76 ismi aday göstermesi nedeniyle, bazı isimlerin listelere giremedi. Listelerin açıklanmasından sonra ise CHP Genel Merkezi’den yapılan açıkamada, bu isimlerden devlet kademelerinde faydalanılacağı ifade edildi:

“Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. Dönem milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır.”

Yeniden aday gösterilen bazı milletvekilleri ise şöyle:

Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin (Adana)

Abdurrahman Tutdere (Adıyaman)

Burcu Köksal (Afyonkarahisar)

Tekin Bingöl, Murat Emir, Gamze Taşcıer (Ankara)

Cavit Arı (Antalya)

Uğur Bayraktutan (Artvin),

Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız (Aydın),

Ensar Aytekin (Balıkesir),

Aysu Bankoğlu (Bartın),

Yaşar Tüzün (Bilecik),

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal (Bursa),

Özgür Ceylan (Çanakkale),

Gürsel Erol (Elazığ),

Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü (Eskişehir),

Mehmet Güzelmansur (Hatay),

Enis Berberoğlu, Yunus Emre, Zeynel Emre, Özgür Karabat, İlhan Kesici, Yüksel Mansur Kılınç, Mahmut Tanal, Erdoğan Toprak, Gökan Zeybek (İstanbul),

Ednan Arslan, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Ahmet Tuncay Özkan, Mahir Polat (İzmir),

İsmail Atakan Ünver (Karaman),

Hasan Baltacı (Kastamonu),

Ahmet Önal (Kırıkkale),

Vecdi Gündoğdu (Kırklareli),

Metin İlhan (Kırşehir),

Ali Fazıl Kasap (Kütahya),

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen (Manisa),

Ali Mahir Başarır (Mersin),

Faruk Sarıaslan (Nevşehir),

Ömer Fethi Gürer (Niğde),

Barış Karadeniz (Sinop),

Ulaş Karasu (Sivas),

İlhami Özcan Aygün (Tekirdağ),

Kadim Durmaz (Tokat),

Ali Keven (Yozgat),