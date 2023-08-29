İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in futbolcu Hermoso’yu öpmesi: ‘Milyonlarca kadın için çok tanıdık, verilen mesaj korkunç’

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Madrid'de Luis Rubiales protesto ediliyor (28 Ağustos 2023)

29 Ağustos 2023, 15:02 +03 Güncelleme 23 dakika önce

Fiona Nimoni

BBC News

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in, Kadınlar Dünya Kupası finali sonrası ödül töreninde milli futbolcu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpmesi sonrası yaşananlar nedeniyle kadın futbolu için çalkantılı bir hafta geride kaldı.

Rubiales'in davranışına ilişkin televizyonlardan yayımlanan ve milyonlar tarafından izlenen tartışma, İspanya'nın ve sporun çok ötesine yayıldı ve dünya çapında kadınların ilgisini çekti.

İspanya'nın en yüksek ceza mahkemesi Pazartesi günü, eylemlerinin cinsel saldırı suçu teşkil edip etmediğine ilişkin bir ön soruşturma başlattı.

Rubiales herhangi bir yanlış yaptığını şiddetle reddediyor. Öpüşmenin rızaya dayalı olduğunu ve kendisinin bir "toplumsal suikastın" kurbanı olduğunu defalarca dile getirdi.

Hermoso rızası olmadığını belirtti. Ancak İspanyol Futbol Federasyonu daha sonra “yalan söylediği” iddiasıyla Hermoso’yu yasal işlem başlatmakla tehdit etti.

İstismarla karşı karşıya kalan kadınları ve çocukları destekleyen bir yardım kuruluşu olan Women's Aid'den Teresa Parker, olayın şimdiye kadarki gidişatının birçok kadında yankı uyandırdığını söylüyor.

Parker, "İşte tam da bu yüzden birçok kadın taciz veya istismarı bildirmiyor" diyor ve ekliyor:

"Yaşananlar, gaslightingin ötesinde görünüyor. Kayıtta görebileceğiniz şeyleri görmezden gelmemiz ve rızası olmadığını söyleyen bir kadını ciddiye almamanız isteniyor. Bu korkunç bir durum."

Gaslighting, hangi cinsiyetten olursa olsun mağdurun, olayların kendi versiyonundan şüphe etmesine neden olacak şekilde kasıtlı olarak yanlış bilgilerle beslendiği bir tür duygusal manipülasyon.

Dünyaya verilen mesaj 'korkunç'

Everyday Sexism Project’in (Gündelik Yaşamda Cinsiyetçilik Projesi) kurucusu Laura Bates, "Burada gördüğümüz şey, uluslararası ölçekte kasıtlı ve sürekli bir gaslighting ve mağduru suçlama kampanyasıyla birbirlerini korumak için safları sıkılaştıran güçlü adamlar" diyor.

Pek çok kişi için görüntülerinin varlığı, ne olduğu konusunda şüpheye yer bırakmıyor.

Bates, "İronik olan, kadınlara sıklıkla bir iddianın kanıt olmadan anlamsız olduğunun söylenmesi" diyor ve ekliyor:

"Fakat bu olaydan görebildiğimiz şey, deliller zırh gibi sağlam olsa bile kadına zaten inanılmıyor, bu yüzden kazanamıyoruz.

"Bu, milyonlarca kişinin şahit olduğu uluslararası bir alanda gerçekleşti ancak hem Rubiales hem de futbol kurumları ona yanıldığını söyledi."

Bates, Hermoso'ya ve daha geniş dünyaya verilen mesajın "korkunç" olduğunu söylüyor:

"Kim olduğunuz veya neyi başardığınız önemli değil, hatta kariyerinizin zirvesindeyken bile, tüm deliller ve tanıklara rağmen: Güçlü bir adama karşı durmaya cesaret ederseniz sizi yine de ezeriz."

Bates, diğer kadınların olup bitenlere bakıp “Bana neden inansınlar?” diye soracaklarını söylüyor.

2017'de yapılan bir BBC araştırması, İngiltere’deki kadınların yarısının iş yerinde veya eğitim gördüğü yerde cinsel tacize uğradığını ortaya çıkardı. Bunların yüzde 60'ından fazlası polise bunu bildirmediklerini söyledi.

Bates, "Burada, Hermoso'nun dünyanın gözü önünde başına gelen şey, milyonlarca kadın için çok tanıdık" diyor:

"Bir iş etkinliğinden, bir Noel partisinden, bir el sıkışmasından, bir fotoğraftan yararlanarak çok yakına gelip, elini olması gerekenden daha aşağıya koyan bir adam.

"Ve sonra aşırı tepki verip vermediğiniz ya da yanlış yorumlayıp yorumlamadığınız konusunda kendinizden şüphe duymanız ve diğer insanların size yoktan bir şey yarattığınızı söylemesinin acısı."

Kaynak, Reuters

İspanya'da pek çok kişi Hermoso'nun yanında duruyor, açıklamalar yapıyor, istifa ediyor ve oynamayı reddediyor. İspanya futbolunun yönetiminde yer alan 19 yönetici de Rubiales'e istifa çağrısı yaptı.

Diğerleri Rubiales'i savunmaya devam ediyor. Rubiales'in annesi açlık grevine başladı.

Bates, “Ne kadar çok insan bir araya gelerek destek verirse bu davranışın hoş görülmediği bir dünya yaratma şansımız o kadar artar" diyor.

BBC Radio 5 Live'da konuşan futbol sunucusu ve gazeteci Semra Hunter, İspanyol toplumunun “bu şekilde bir araya geldiğini ve bunun tamamen uygunsuz bir davranış olduğunu kabul ettiğini" hiç görmediğini söyledi:

"Bu sadece bir öpücükle ilgili değil, çok daha fazlasıyla ilgili. Aynı zamanda daha geniş çapta toplumun da bir yansıması ve cinsel istismarın, cinsel şiddetin, kadın düşmanlığının ve maçoluğun çok uzun süredir nasıl normalleştirildiğini de gösteriyor."

Kadınların “genelde utandırılacakları, aşağılanacakları ve kendilerine inanılmayacağı” düşüncesiyle, hiçbir zaman açıkça konuşacak kadar güvende hissetmediklerini söylüyor.

Rubiales, olası bir yasal soruşturmanın yanı sıra bir iç soruşturmayla da karşı karşıya. Kariyerine ne olacağı ilerleyen günlerde belli olacak.