Ukrayna savaşı: İşgal altındaki dört bölge Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ukraynalı askerler Harkov bölgesinde tank üzerinde gidiyor

bir saat önce

Ukrayna’nın işgalinden yaklaşık yedi ay sonra, Moskova yönetiminin kontrolü altındaki dört bölge Rusya’ya katılmak için referandum düzenleyeceklerini duyurdu.

Doğudaki Donetsk ve Luhansk'ta yetkililer, oylamanın bu Cuma günü başlayacağını söyledi. Referandumun 27 Eylül'e kadar devam edeceği kaydediliyor.

Güneydeki Herson ve Zaporijya’da'da benzer bir referandum süreci planlanıyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, böylesi bölgelerin Rusya'ya dahil olmasıyla, Moskova’nın 'meşru müdafaa' doktrini altında onları koruyabileceğini belirtti.

M﻿edvedev referandumların bu bölgeler için tarihi bir adalet sağlayacağını ve "geri döndürülemez" olacaklarını vurgularken, "Anayasamızda yapılacak değişikliklerin ileride herhangi bir Rus lider ya da yetkili tarafından geri döndürülmesi mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Ukrayna işgalinin başlamasından 3 gün önce, Rusya lideri Vladimir Putin tarafından 'bağımsız' olarak tanınmıştı.

'Bunlar alelacele sahte referandumlar'

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Ukrayna ise bu tür hamleleri, ilhaka meşruiyet sağlamak için tasarlanmış “danışıklı dövüş” olarak değerlendiriyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba referandumların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ve Ukrayna’nın bu bölgeleri özgürleştirmeyi sürdüreceğini söyledi.

Kiev'e bağlı Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gayday, “Yapabilecekleri tek şey alelacele sahte referandumlar düzenlemek” dedi.

Reuters’a konuşan Gayday referandum hamlesini “cephe hattının olduğu bu bölgelerin sınırlarını belirleme girişimi” olarak yorumlarken, “Böylelikle işgalden kurtarılan bölgeler, Ukrayna’nın Rusya’ya doğrudan saldırısı olarak ilan edilebilecek” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, operasyonun başından beri bölgedeki halkların, kendi kaderlerini tayin etmeleri gerektiğini söylediklerini belirterek, “Mevcut durum da insanların kendi kaderlerini belirlemek istediğini doğruluyor” dedi.

Rusya’nın işgali son aylarda hız kaybetti ve Ukrayna kuzey doğudaki bazı geniş alanları yeniden ele geçirdi.

Rusya, 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmiş, yapılan oylama büyük ölçüde düzmece olarak nitelendirilmişti.

Erdoğan: Putin savaşı bitirmeye istekli

U﻿krayna işgali New York'taki BM 77. Genel Kurulu'nda da gündemin üst sıralarında yer alıyor.

B﻿uradaki konuşması öncesi Amerikan PBS kanalına röportaj veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşa son vermek istediğine inandığını söyledi.

Erdoğan bu yönde "önemli bir adım" atılacağını da kaydetti.

Erdoğan, olup bitenin Rusya için “oldukça sorunlu” olduğunu belirtti.

Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Özbekistan'da Putin ile görüşmesi sorulduğunda Erdoğan, savaşın sona ermesi için “Ukrayna’nın Rusya’yla aynı anlayışta olması gerektiğini” söyledi: