Trump'ın avukatı: İddianameyi görmedik

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Yazan, Robert Plummer & Nada Tawfik

Unvan, Londra, New York

32 dakika önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı, savunma avukatlarının Trump’a yönelik suçlamaları içeren iddianameyi görmediğini ve elinde sadece basında çıkan haberler olduğunu söyledi.

Joe Tacopina, jürinin, porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle bağlantılı olarak Trump’a suçlama yöneltmesinin ardından konuştu.

Tacopina, CBS kanalına verdiği demeçte, Trump'ın hukuk ekibinin Perşembe akşamına kadar iddianameden haberdar olmadığını da söyledi.

Jürinin kararını ise "siyasi zulüm” olarak yorumladı.

Trump’ın suçlamalara yanıt vermek için Salı günü New York'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.

Tacopina, ABC News’a verdiği demeçte, duruşmada Trump’ın kelepçelenmeyeceğini söyledi ve "Adliyenin etrafındaki blokları kapatacaklarını, adliyeyi kapatacaklarını anlıyorum” dedi.

Cuma sabahı adliyenin etrafındaki sokaklar sakindi ancak barikatlar konulmaya başlanmıştı.

Polis devriye geziyordu ve güvenlik sağlayacak planları üzerinde çalışıyordu.

Pek çok kişi eski Başkan mahkemeye çıkarıldığında bölgenin polis kordonuna alınacağını tahmin ediyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Trump'a resmen suçlamalar yöneltilmesinin ardından karşıtları New York'taki Trump Tower önünde toplandı

ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk başkan olan 76 yaşındaki Trump, suçlamaları reddediyor.

Kamuoyuna henüz açıklanmayan iddianamede kaç suçlamanın yöneltildiği henüz belli değil.

Basında çıkan haberlerde, eski Başkan’ın iş dolandırıcılığıyla ilgili 30'dan fazla suçlamayla karşı karşıya olduğu iddası yer aldı ve Tacopina Perşembe günü 34 suçlamanın olacağını düşündüğünü söyledi. Ancak Cuma günü, kaç suçlamanın olduğunu bilmediğini belirtti.

Tacopina, “Konunun ne olduğunu biliyoruz, suçlamaların temelini biliyoruz. Kesin sayıları veya nasıl formüle edildiklerini bilmiyoruz" dedi.

Cumhuriyetçiler - Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de dahil olmak üzere - Trump’ın davasına bakan Manhattan bölge savcısını gelecek yılki başkanlık seçimlerini etkilemek için adalet sistemini silah haline getirmekle suçladılar.

Savcı Alvin Bragg yanıt olarak, suçlamaların New York vatandaşları tarafından getirildiğini ve ne eski Başkan’ın ne de Kongre'nin yargılamaya müdahale edemeyeceğini söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Trump'ın avukatı Joe Tacopina

ABD Başkanı Joe Biden, Mississippi gezisi için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Tacopina, Trump'ın kendisinden "çok farklı siyasi görüşlere sahip olduğu açıkça belli olan bir savcı tarafından suçlandığını” söyledi ve “Dolayısıyla bu çok rahatsız edici bir dava" dedi.

Eski Başkan’ın suçlamalardan "hiç endişelenmediğini" kaydetti.

"Üzgün, kızgın. Politik olarak zulüm görüyor. Bu sadece sağdaki değil, soldaki birçok insan için de açık."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD merkezli gazetelerin 31 Mart'taki ana sayfaları

Daniels, 2016’da - Trump şu anki eşi Melania ile evlendikten bir yıl sonra - Trumpla 2006’da cinsel ilişki yaşadığını söyledi ve para karşılığı olayın detaylarını anlatmayı teklif ederek medya kuruluşlarıyla temasa geçti.

Trump'ın ekibi durumdan haberdar oldu ve avukatı Michael Cohen, sessiz kalması için Daniels'a 130 bin dolar ödedi. Bu yasadışı değil.