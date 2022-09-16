Bülent Kuşoğlu’nun 'adaylık' açıklaması: Kılıçdaroğlu kurmaylarına konuşma yasağı getirdi, İYİ Parti 'tartışmaya girmeme' kararı aldı

Kaynak, DHA

29 dakika önce

A﻿yşe Sayın | BBC Türkçe, Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır” açıklaması, “6’lı masa”yı oluşturan siyasi partilerde rahatsızlık yaratırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcılarına, adaylık konusunda konuşma yasağı getirdi.

İYİ Parti yönetimi, CHP’yle yeni polemik başlıkları açmamak için Kuşoğlu’nun bu açıklamalarına yanıt vermeme kararı aldı. Kılıçdaroğlu ise 6’lı masada “ihtilaf” olmadığını belirterek, “kavga” iddialarına inanılmamasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Hürriyet Gazetesi’ne bugün verdiği röportajda da, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi:

“Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır.”

Kaynak, DHA

En yakınındaki isimlerden

Kuşoğlu’nun bu sözleri tartışma yarattı. Çünkü, Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimler arasında yer alıyor ve CHP Lideri’nin “ortak aday olması gerektiğini” açıkça söyleyen ilk parti yöneticisi.

Kuşoğlu, aynı zamanda “merkez sağ”la kurulan ilişkilerde de önemli rol oynayan bir isim olarak biliniyor. O nedenle bu açıklamaların Kılıçdaroğlu’nun “bilgisi dahilinde olup olmadığı” sorusunu da gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu hızla müdahale etti

Kılıçdaroğlu ise tartışma yaratan bu açıklamalarla ilgili hemen harekete geçti.

Genel merkez kaynaklarının verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “genel başkan yardımcıları ve milletvekillerine “6’lı masanın karar verdiği /vereceği konularda değerlendirmede bulunmamaları talimatı verdi.”

Kılıçdaroğlu’nun bu CHP Sözcüsü Faik Öztrak twitter hesabından duyurdu:

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, 6’lı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur.”

CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun, iktidara yakın çevrelerden gelen “6’lı masa dağılıyor, çatlıyor” eleştirilerinden rahatsız olduğu, yeni bir tartışma başlığı açılmaması için hızla devreye girdiği ve bu “konuşma yasağı” kararını aldığı belirtiliyor.

Kaynak, DHA

'İhtilaf yok'

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da katıldığı bir programda ise 6’lı masada “ihtilaf” iddialarına inanılmamasını istedi:

“ Türkiye'nin neresine gidersem gideyim aynı endişe dile getiriliyor. Sizden sadece bir şey istirham ediyorum: Televizyonlar, gazeteler... 'İhtilaf çıktı, kavga çıktı, yok şöyle oldu, yok böyle oldu...' Bunların hiçbirisine inanmayın.”

İYİ Parti Parti’den yanıt vermeme kararı: Muhatabı Kılıçdaroğlu

Peki Kuşoğlu’nun açıklamaları, 6’lı masada yer alan siyasi partiler tarafından nasıl yorumlandı?

CHP ile “HDP’li bakan” tartışması nedeniyle yaşanan gerilimi nedeniyle gözlerin çevrildiği İYİ Parti yönetimi, basın üzerinden “polemik yaratacak tartışmalara girmeme” kararı aldı.

Kuşoğlu’nun açıklamlarıyla ilgili BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti olarak bu konuda yapacakları bir açıklama olmadığını söyledi. 6’lı masada parti yöneticilerinin değil, liderlerin konuştuğunu belirten Poyraz, “O nedenle bu sorunuza sayın Kılıçdaroğlu ve CHP’li yetkililerinin cevap vermesi gerekir” görüşünü dile getirdi.

6’lı masanın “güçlendirilmiş parlamenter mutabakatı” için bir araya geldiğini ve bu konuda bir sorun olmadığını kaydeden Poyraz, “adaylık” konusunun ise henüz masaya gelmediğine dikkat çekti:

“Adaylık meselesi masaya gelmemiş. Dolayısıyla gelmemiş konuyu konuşamayız. Sayın Kılıçdaroğlu, 6’lı masa bu konuda karar verecek dedi. Henüz masaya getirmediğne göre konuşacak bir şey yok. Kendisi bu konuyu masaya getirir, gündeme alınması kararlaştırılır, biz de onun üzerine çıkar yorum yaparız.”

Kaynak, mustafayeneroglu.com

Yeneroğlu: Bu açıklamalar adaylara da zarar verir

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını yürüten isimler arasında yer alan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 6’lı masada yer alan liderlerin, “ geçiş süreci yol haritası” ve “hükümet programı” üzerinden uzlaşma sağlanmasının ardından adaylık konusunun görüşülebileceği yönünde mutabakatı olduğunu anımsattı.

Adaylık konusunun “doğru zaman ve zeminde” konuşulması gerektiğini belirten Yeneroğlu, aksi taktirde adayların da zarar göreceğine dikkat çekti:

“Kamuoyu üzerinden ismi ne olursa olsun, hangi adayla ilgili olursa olsun, dayatmaları yanlış buluyorum ve bu yaklaşım biçimlerinin, adı zikredilen adaylara da fayda sağlamadığı, aksine ciddi zarar verdiği kanaatindeyim. Ve 6’ lı masaya dahil olan tüm partilerin yetkililerinin de bu hususlarda çok daha hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef arkadaşlarımız unutuyorlar, mutabakat belli ve liderler tarafında da defaatle kamuoyuna duyuruldu bu; geçiş süreci yol haritası üzerinde mutabakata varmamız gerekiyo. Akabinde bir hükümet programı üzerinde mutabakat sağlamamız gerekir. Bu iki öncelikli konuda mutabakat sağlandıktan sonra adaylar üzerinde konuşulabilir. Bunu liderler basın açıklamalarında duyurdular. İlgili partilerin yöneticilerinin bu mutabakata uyması gerekiyor. Bunun ötesindeki dil, yaklaşım biçimleri, spekülasyonlar, sürecin nesnel ve Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu şartlar içinde doğru yönetilmesini gölgeliyor.”

SP Sözcüsü Aydın: Mayalanma sürecinde bu tartışmalar olacaktır

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ise 6’lı masanın milletin bir talebi olduğunu, ülke sorunlarının çözümü için bir arada olmalarının da bir anlamda “mecburiyet” olduğunu vurguladı.

Ancak 6’lı masayı oluşturan siyasi parti yöneticilerinin de bu süreçte dikkatli dil kullanmaları gerektiğini kaydeden Aydın, 6’lı masanın kararlarını olgunlaştırıp, netleştirirken, bu tür tartışmaların olabileceğini söyledi. Aydın, şu görüşleri dile getirdi: