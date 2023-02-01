Ukraynalı milyarder Ihor Kolomoiski yolsuzlukla mücadeledeki son hedef oldu

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Paul Kirby, BBC News

Kaynak, UKRAYNA EKONOMİK GÜVENLİK BÜROSU Fotoğraf altı yazısı, Ukrayna ekonomik güvenlik bürosu yetkilileri Çarşamba günü Kolomoiski'nin Dnipro'daki evine baskın düzenledi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz haftalarda hükümet içinde yolsuzlukla mücadele hamlesi başlattı.

Bu kapsamda, ülkenin en zengin iş insanlarından biri olan İhor Kolomoiski de dahil, birçok önemli isim hakkında operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında eski İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un da evi arandı.

Gümrük teşkilatının başındaki yetkililerin de görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Zelenski'nin Halkın Hizmetkârı Partisi'nin lideri David Arakhamia, Ukrayna'nın savaş sırasında değişeceğini, "değişime hazır olmayanlara devletin yardım edeceğini" belirtti.

Ukrayna, yolsuzlukla mücadelede başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere, Batılı müttefiklerinin artan baskısı altında.

Zelenski 2019'da iktidara geldiğinde yolsuzlukla mücadelenin temel önceliklerinden biri olduğunu söylemişti.

Kiev, 27 üyeli Avrupa Birliği'ne tam üyelik çalışmalarında bu hafta önde gelen yetkililerle önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak.

Ukrayna'ya Rusya'nın işgalinden dört ay sonra AB adayı statüsü verildi, ancak yolsuzlukla mücadelede daha fazla çaba harcaması istendi.

Bu yönde geçen hafta başlatılan operasyon kapsamında 10 üst düzey yetkili görevinden istifa etti.

Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Danışmanı Kirilo Timoşenko'ydu.

Çok sayıda bakan yardımcısı ve bölge valisi de görevden alındı.

Bu sırada açıklama yapan Zelenski, Ukrayna'nın "Avrupa kurumlarıyla yakınlaşmasında" devleti engelleyen herhangi bir iç sorunun ortadan kaldırılacağını söyledi.

İhor Kolomoisky kimdir?

Yetkililer Ukrayna'nın en tanınmış iş insanlarından biri olan Kolomoiski'nin evini aradı.

Ukraynalı internet siteleri ise bu anın fotoğraflarını paylaştı.

2014 yılında Dnipropetrovsk bölgesinin valisi görevini üstlenen Kolomoiski, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ilk ilhak girişimine yanıt olarak gönüllü askeri birliklerin finanse edilmesinde kilit bir rol oynamıştı.

Ancak ABD, vali olarak görev yaptığı süre boyunca "önemli yolsuzluk" iddialarıyla Kolomoiski'yi yaptırımlara tabi tuttu.

Kolomoiski, iddiaları reddetti.

Kolomoiski'nin aynı zamanda Ukrayna'da medya, petrol ve bankacılık sektöründe de bazı girişimleri var.

Bir televizyon kanalı sahibi de iş insanı, daha önce komedyen olan Zelenski'nin Halkın Hizmetkarları adlı komedi dizisine yer vermişti.

Kolomoiski daha sonra Zelenski'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını destekledi.

Ekonomik güvenlik bürosunun açıklamasında Kolomoiski'den doğrudan bahsedilmedi ancak Ukrayna'nın en büyük iki petrol şirketi Ukranafta ve Ukrtatnafta'nın eski yönetiminin büyük ölçekli zimmete para geçirme planlarının ve 40 milyar hyrivnia (1 milyar dolar) değerinde vergi kaçakçılığının ifşa edildiği belirtildi.

Her iki şirkette de önemli bir hisseye sahip olan Kolomoisky'den konuyla ilgili yorum gelmedi.

Kaynak, SBU Fotoğraf altı yazısı, Ukrayna'nın en tanınmış iş insanlarından bir tanesi olan Kolomoiski'nin evi arandı

Ayrıca Ukrayna medyasına konuşan eski İçişleri Bakanı Arsen Avakov, ayrı bir baskında, Ukrayna'nın altı yıl önce Airbus helikopterleri satın almasıyla ilgili soruşturma kapsamında evinin arandığını söyledi.

Avakov'un hiçbir şeyin bulunmadığını ve o sırada tüm sözleşmelerin onaylandığını söylediği aktarıldı.