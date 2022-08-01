İngiltere'de 50 yıl yasaklı kalan kadın futbolu zirveye nasıl ulaştı?

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İngiltere 1966 yılından bu yana ilk kez üst düzey bir futbol turnuvasında şampiyon oldu.

Erkek futbol takımının 56 yıl önce kazandığı Dünya Kupası sonrası kadınların Ada’ya getirdiği Avrupa şampiyonluğu, son 12 senedeki gelişime de dikkat çekiyor.

İngiltere 2013 yılında 'Kadın Futbolu Gelişim Programını' hayata geçirmeye başladı.

İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiliz Spor vakfı tarafından fonlanan program başta 2 yıllık bir süre için planlandı.

3.7 milyon poundluk bir yatırımla binlerce genç oyuncuyu futbola kazandırmak amaçlanıyordu.

İlk iki yılda 40 bin kişiye ulaşmayı amaçlayan program, beklentiyi iki binle aştı.

Büyüme Planı isimli program 2020 yılında sona geldiğinde 3.4 milyon genç kızın futbol sahası ile tanıştığı hesaplanıyordu.

Kadın futbolundaki gelişimin önemli ayaklarından biri olarak da televizyon yayınları gösteriliyor.

Artan televizyon izleyicisi

İngiltere ile Almanya arasındaki karşılaşma BBC ekranında 17.4 milyon kişi tarafından izlendi.

Bu şu ana kadar İngiltere televizyonlarında en çok izlenen kadınlar futbol maçı oldu.

Bu veriyi daha da anlamlandırmak için, 2019’da Liverpool ile Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finaline bakalım.

O karşılaşma İngiltere’de 11.3 milyon kişi tarafından televizyondan izlendi.

Wembley’deki kadınlar Avrupa Şampiyonası finali, bu turnuvanın seyirci rekorunu da 87 bin 192 kişi ile kırdı.

İngiltere Futbol Federasyonu, 2021 yılında üç yıl için Kadınlar Süper Ligi maçlarının yayın hakları anlaşmasını yaptı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 1997 yılında İngiltere milli takımı

Tarihi olarak nitelenen bu yayın anlaşması, kadın futboluna yıllık 10 milyon poundluk bir gelir sağlıyor.

Ligin kurulduğu 2010 yılı ile şampiyonluk arasında geçen 12 yılda, kadınlar merkezi kontrat (milli takım oyuncusu kontratı) yerine büyük kulüp bünyesinde ücret almaya başladılar.

Senelik 16 bin pound gibi rakamlardan, 'yıldız oyuncu' kontratlarına yükselenler oldu.

Ancak ücretler halen erkek futbolu ile karşılaştırıldığında çok cüzzi kalıyor.

Ligdeki ortalama maaşın yıllık 30 bin pound olduğu kayedediliyor.

50 yıllık yasak

İngiltere’de kadın futbol tarihi anlatıldığında 1921 yılı ile 1971 arasındaki dönem de hatırlanıyor.

Futbol Federasyonu kadın futbolunu 50 yıl boyunca yasaklamıştı.