Millet İttifakı protokolünü YSK’ye sundu: 'Yarının Türkiyesini demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarla inşa edeceğiz'
- Yazan, Ayşe Sayın
- Unvan, BBC Türkçe
- Twitter,
- Bildirdiği yer Ankara
Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi parti, ittifak protokolünü, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu. Protokol metninde, “güçlendirilmiş parlamenter sistem temelindeki anayasa değişikliğinin” ittifakın önceliği olduğu belirtilerek “Yarının Türkiyesini demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarla birlikte inşa edeceğiz” görüşüne yer verildi.
Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti (DP), Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden oluşuyor.
Protokol metnini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, DEVA Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, DP Genel Sekreteri Serhan Yücel, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Gelecek Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün YSK’ye iletti.
Altı siyasi parti liderinin imzasını taşıyan protokolde 14 Mayıs seçimlerine “Millet İttifakı unvanıyla” girileceği ifade edildi.
'Güçlendirilmiş parlamenter sistem temelinde anayasa değişikliği önceliğimiz'
Protokol metninde şu ifadelere yer verildi:
Haberin sonu
“Bizler, altı siyasi parti olarak cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir aradayız.
“Geniş bir toplumsal mutabakatla, her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış, gücünü milletten alan, güçlendirilmiş parlamenter sistem temelinde bir anayasa değişikliği önceliğimizdir.
“Bu doğrultuda, kuvvetler ayrılığını esas alarak gerekli denge ve denetim mekanizmalarını hızla kuracağız.
“Liyakat temelinde devleti yeniden yapılandıracak, yolsuzluğu ve yoksulluğu ortadan kaldıracak, zenginlik refah ve adalete dayalı yarın Türkiye'sini demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarla birlikte inşa edeceğiz.”