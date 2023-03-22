Millet İttifakı protokolünü YSK’ye sundu: 'Yarının Türkiyesini demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarla inşa edeceğiz'

'Güçlendirilmiş parlamenter sistem temelinde anayasa değişikliği önceliğimiz'

“Bizler, altı siyasi parti olarak cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir aradayız.