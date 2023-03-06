ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ın Cumartesi günü Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Flake'den ziyarete ilişkin izahat istendi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, ziyaretle ilgili olarak Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "General Milley, bugün (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti" demişti.