ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ın Cumartesi günü Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Flake'den ziyarete ilişkin izahat istendi.
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, ziyaretle ilgili olarak Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "General Milley, bugün (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti" demişti.
Dave Butler, Milley'nin, IŞİD ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgiler aldığını, kuvvet koruma tedbirlerini incelediğini söylemişti.
Butler açıklamasında ayrıca, "General Milley, El-Hol Mülteci Kampı'ndaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi" ifadelerini kullanmıştı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı da, Milley'nin sürpriz ziyareti nedeniyle ABD'yi kınamıştı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaret için, "yasa dışı" ifadesi kullanılmıştı.
Milley, ABD Genelkurmay Başkanı olarak, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgeleri ilk kez ziyaret etmişti.
Türkiye, SDG'nin omurgasını oluşturan Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) ve bağlı olduğu, Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı yöneten Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD), PKK'nın uzantısı olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.
ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 900 askeri var.
El-Hol Mülteci Kampı'nda ise 25 bini çocuk yaklaşiık 60 bin kişi bulunuyor.