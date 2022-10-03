O﻿nur Şener cinayeti zanlısı 'iki müfettiş ve bir mühendis' gözaltında

Kaynak, Twitter Fotoğraf altı yazısı, Onur Şener gitar çalıyor

46 dakika önce

Ankara’da müzisyen Onur Şener, çalıştığı mekandan çıkarılan üç kişilik bir grup tarafından darp edilerek öldürüldü. Demirören Haber Ajansı bu üç kişiden ikisinin müfettiş; birinin de mühendis olduğunu bildiriyor.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan kişilerden ikisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memuru olduğu iddiasına ilişkin BBC Türkçe'nin ulaştığı Bakanlık kaynakları, açıklama yapılmayacağını kaydetti.

Bakanlık gözaltında çalışanları olup olmadığı sorusunun yanıtı için de Emniyeti adres gösterdi.

Sanatçı Haluk Levent, saldırganlardan ikisinin bakanlık çalışanı olduğunu iddia eden bir paylaşım yaptı.

Levent, gözaltındaki diğer kişinin de TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.) çalışanı olduğuna aynı paylaşımda yer verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da kişilerin bu kurumlarda çalıştığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin cinayet ile ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan toplam beş kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında iki de kadın bulunuyor.

Olay nasıl gelişti ?

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Onur Şener cinayetinin zanlıları sağlık kontrolünden çıkarılıyor.

Olay Çankaya ilçesinin Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında cumartesiyi pazara bağlayan gece yaşandı.

Demirören Haber Ajansı’na konuşan aynı sokaktan bir esnaf, mekanın saat 1’de kapandığını ve içeride Onur Şener’in kolejden çocukluk arkadaşlarının kaldığını aktardı.

Önder Çimenoğlu isimli esnaf, söz konusu üç kişinin de içeride kalmasına izin verildiğini ve ilk kavganın da istek şarkı nedeniyle yaşandığını öğrendiğini aktardı.

Çimenoğlu şarkı gerilimi sonrasında mekan çalışanlarının dışarı çıkardığı grubun, Onur Şener ile aynı sokakta saat 2.30 gibi karşı karşıya geldiğini ve saldırının bu sırada yapıldığını söyledi.

10 senedir Onur Şener ile tanıştığını söyleyen işyeri sahibi, müzisyenin şişe ya da bardak gibi bir cisimle öldürüldüğünü de kaydetti.

DHA, Şener’in boğazından aldığı cam kırığı yarası sonucu öldüğünü aktardı.

Ankara cinayet büro polislerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında üç erkek ile birlikte iki kadın da adliyeye sevkedildi.

Sağlık kontrolü işlemleri sırasında bu kişilerin yüzleri, medyanın görüntü almasını engelleyecek şekilde örtülerle kapatıldı.

Cinayetle ilgili olarak sanat dünyasından isimler kınama paylaşımları yapıyor.

O﻿nur Şener paylaşımları

Onur Şener’in cenazesi Salı günü Ankara’da Cebeci Mezarlığı’nda toprağa verilecek.