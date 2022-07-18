BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık iklim krizi nedeniyle 'toplu intiharla' karşı karşıya

Kaynak, Getty Images

35 dakika önce

Son günlerde Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası ve orman yangınları sürüyor. Sıcaklıklar Portekiz'de 47 dereceyi bulurken, İspanya'da 40 dereceyi aştı. Fransa’da süren orman yangınlarıyla 1700 itfaiyeci mücadele ediyor.

Bugün Berlin'de başlayan ve iki gün sürecek Petersberg İklim Diyaloğu Konferansı'na katılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Dünyanın yarısı sel, kuraklık, olağanüstü fırtınalar ve orman yangınlarının yaşanabileceği tehlike bölgelerinde bulunuyor. Buna rağmen fosil yakıt bağımlılığımızı desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre konferansa katılan 40'dan fazla çevre ve iklim değişikliği bakanına hitap eden Guterres, “Bir seçimimiz var. Topluca harekete geçmek veya toplu intihar. Geleceğimiz bizim elimizde” diye konuştu.

Guterres, gelişmekte olan ülkelere iklim hedeflerini uygulamak için mali destek sağlaması gereken gelişmiş ülkeleri ve bu ülkelerin kalkınma bankalarını da eleştirdi.

Guterres, bu kurumların amaçlarına uygun şekilde hareket etmediklerini ve bir an önce iyileştirilmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak, Getty Images

COP27’ye hazırlık süreci

Petersberg İklim Diyaloğu Konferansı, geçen yıl İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliğine karşı alınacak önlemlerin kararlaştırıldığı COP26’nın ardından ve Kasım’da Mısır’da yapılacak COP27’ye hazırlık olarak gerçekleştiriliyor.

COP26 İklim Değişikliği Konferansı’nda dünya liderleri küresel sıcaklıkların 1,5C'yi aşmaması konusunda anlaşmaya vardı ancak uzmanlar taahhüt edilen adımların yetersiz olduğunu vurguluyor.

Tüm katılımcı ülkelerin bu yıl sera gazı salımlarını azaltmak ve "net sıfır emisyona" yönelik yol haritalarını çizecek planlarını açıklaması bekleniyordu.

Ancak Guardian’a konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, “Bu yönde ülkelerden herhangi yeni bir plan göremiyoruz” dedi.

Timmermans, AB’nin iklim değişikliğiyle mücadeleden sorumlu en üst düzey yetkilisi.

Uzmanlar Kasım’da COP27’ye ev sahipliği yapacak Mısır’ın kendi planlarının da yetersiz olduğunu söylüyor.

Son aylarda dünyanın birçok bölgesinde hava sıcaklıkları rekor kırıyor.

Mart’ta Hindistan’da 122 yıllık hava sıcaklığı rekoru kırıldı. Aynı dönemde Antarktika bölgesindeki sıcaklık normalin 40 derece üstünde kaydedilirken Kuzey Kutbu'nda sıcaklık da ortalamanın 30 derece üstüne çıktı.