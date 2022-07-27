Fenerbahçe Dinamo Kiev’e 2-1 yenildi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev’e yenilerek turnuvaya veda etti.

Sarı-lacivertliler, normal süresi 1-1 biten mücadelenin uzatma dakikalarında yediği golle Ukraynalı takıma 2-1 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak.

Kadıköy Ülker Stadyumu’nda oynanan maçı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetti.

Dinamo Kiev’e galibiyet getiren golleri 57. dakikada Vitaliy Buyalskyi ve 114. dakikada Oleksandr Karavayev attı.

Fenerbahçe'nin tek golü 88. dakikada Attila Szalai’den geldi.

Sarı-lacivertliler, 70. dakikada Enner Valencia ile bir penaltı vuruşunu kaçırdı.

53. dakikada ise İsmail Yüksek, rakibi Buyalskyi’ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

Maçın özeti

Fenerbahçe maçın ilk dakikalarına etkili başladı.

10. dakikada Fenerbahçe’nin Joshua King ile bulduğu gol, önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

20. dakikada Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. İrfan Can Kahveci'nin şutunda top direkten döndü.

22. dakikada Fenerbahçe, King ve Enner Valencia ile üst üste gole çok yaklaştı. Fakat iki oyuncu da topu filelere gönderemedi.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topu taşıyan Valencia'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

Maçın 29. dakikasında ilk sarı kartını gören İsmail Yüksek, 53. dakikada bir kez daha sarı kart görünce Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.

Dinamo Kiev, 57. dakikada Buyalskiy'nin golüyle 1-0 öne geçti.

70. dakikada Valencia'ya yapılan müdahale sonrası Fenerbahçe penaltı kullandı. Topun başına geçen Valencia, Dinamo Kiev’in kalecisi Georgiy Bushchan'ı geçemedi.

77. dakikada Miguel Crespo'nun ortasında Szalai kafayı vurdu, Buschan direk dibinden topu çıkarmayı başardı.

Fenerbahçe 89. dakikada Szalai'nin kafa vuruşuyla skora 1-2 oldu.

Karşılaşma bu skorla bitince uzatma dakikalarına geçildi.