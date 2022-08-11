BM: Zaporijya nükleer santraline saldırılar felakete yol açabilir
Ukrayna’da Rusya işgali altında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali tekrar top atışlarının hedefi oldu.
Rusya ve Ukrayna, düzenlenen 10 saldırıdan birbirini sorumlu tuttu.
ABD, santralin etrafında silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması çağrısında bulundu.
Bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü “Santral etrafındaki çatışmalar tehlikeli ve sorumsuzca” dedi.
Santral geçen hafta da saldırıların hedefi olmuş, Ukrayna ve Rusya birbirlerini sorumlu tutmuştu.
Ukrayna, Rusya’nın santral ve çevresini bir askeri üsse çevirip, Ukrayna’nın karşılık veremeyeceğini bilmesine rağmen buradan Ukrayna topraklarına saldırı düzenlediğini savunuyor.
Moskova ise iddiaları reddediyor.
Ukrayna’nın nükleer enerji kurumu Enerhoatom, saldırılar nedeniyle santralde görevli olan Ukraynalı personelin vardiya değişiminin gerçekleşemediğini ve içerdeki çalışanların işlerine devam etmek zorunda kaldığını belirtiyor.
Rusya santrali Mart ayında ele geçirmişti.
Dün G7 liderleri Rusya’nın santrali Ukrayna’ya devretmesi gerektiğini belirten bir açıklama yapmıştı.