İtalya'da 'Hitler ve Mussolini şarapları' 27 yıl sonra durduruluyor

Kaynak, Lunardelli Vini Azienda Vinicola

16 dakika önce

Övgü Pınar, Roma

Nazi lideri Adolf Hitler ve faşist diktatör Benito Mussolini gibi figürlerin etiketlerinin yer aldığı şaraplar satan İtalyan şarap üreticisi, 27 yıl sonra bu serinin satışına son verme kararı aldı.

Kuzey İtalya’daki Friuli Venezia Giulia bölgesinde bulunan Lunardelli Şarapları, 1995’ten beri ‘tarihi seri’ adı altında komünist, Nazi ve faşist liderlerin resimlerinin yer aldığı etiketler kullanıyor. İtalya’da bazı süpermarketlerde ve internette satışı yapılan Lunardelli Şarapları arasında, Nazi sloganlarıyla bezeli olanlar da bulunuyor.

Şarap evinin en çok rağbet gören ürünleri ise Hitler resimleriyle satılan şaraplar.

Şirket, ürünlerinin tamamen ticari amaçlı olduğunu, siyasi propaganda yapmadıklarını savunsa da yıllardır dönem dönem tepki ve tartışmalara neden oluyor.

Son olarak Ağustos başında Avusturyalı bir turistin İtalya’nın Jesolo kentinde bir süpermarkette bu şaraplara rastlaması ve yaşadığı şoku sosyal medyada paylaşmasıyla 'diktatör şarapları' yeniden gündeme geldi.

Avusturyalı haber sitesi Heute’ye konuşan turist Dagmar Millesi, şişeleri görünce dehşete düştüğünü, satış görevlisininse kendisinin yaşadığı şoka şaşırdığını anlattı.

Son günlerde İtalya’nın yanı sıra Avrupa ve Amerika’da da haberlere konu olan Lunardelli Şarapları’na tepki ve boykot çağrıları gelmeye başladı. ABD ve Avrupa’daki Yahudi örgütlerinden de kınama açıklamaları geldi.

ABD’deki Simon Wiesenthal Centre tarafından Vice haber sitesine yapılan açıklamada “Bu pazarlama stratejisi Nazi rejiminin tüm kurbanlarına ve onların yakınlarına saygısızlık teşkil ediyor” denildi. Örgüt bu şarapların hedef kitlesinin, Nazi yönetiminin suçlarını yüceltmek isteyen faşizm sempatizanları olduğunu vurguladı.

İtalya basını, son tepkilerin ardından şarap evinin bu ‘tarihi seriyi’ bitirme kararı aldığını duyurdu. Şirket 2023’ten itibaren Hitler ve Mussolini resimli şarapların satışını durduracak.

'Ruslardan tehdit aldık'

La Repubblica gazetesine konuşan Andrea Lunardelli, “Artık yeter, tüm bu polemiklerden usandık. Gelecek yıldan itibaren Hitler ve Mussolini gibi şahsiyetlerin etiketini taşıyan tarihi seri bitecek.” dedi.

Şirketin kurucusu olan babası Alessandro Lunardelli’nin bugün 80 yaşında olduğunu ve suçlamalardan bıktığını anlatan Andrea Lunardelli şöyle devam etti:

“Kısa süre önce Ruslardan ölüm tehdidi bile aldı. Ruslar bizim şişelerimizi İtalya’da Nazi varlığının kanıtı olarak propaganda amacıyla kullanıyormuş. Biz Nazi değiliz.”

Andrea Lunardelli, “Birkaç ay sonra şirketin sorumluluğunu ben üstleneceğim. Şirketin adı değişecek, her şey yenilenecek ve tarihi serideki 125 şişenin tamamı kaldırılacak” dedi.

Öte yandan şirket tartışmalı şarapların satışını durdursa da İtalyan faşist diktatör Mussolini’nin yer aldığı likör serisini raflardan henüz kaldırmıyor. Bu serinin ‘başka bir şirketle ortak üretim olduğu için’ devam edeceği açıklandı.