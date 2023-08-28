İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in annesi açlık grevine başladı: 'Oğluma karşı insanlık dışı ve kanlı bir av yürütülüyor'

31 dakika önce

Rubiales’in annesi, kendisini Motril’deki bir kiliseye kapattı.

Bejar EFE’ye yaptığı açıklamada, “Hak etmediği halde oğluma karşı insanlık dışı ve kanlı bir av yürütülüyor” dedi.

Ailenin sözcülüğünü yürüten kuzen Vanessa Ruiz, “Medya bizi taciz etmeyi bırakmıyor. Evimizden çıkamıyoruz. Bizi serbest bırakmalarını ve Jenni için doğruyu söylemelerini istiyoruz. Bu adil değil” dedi.