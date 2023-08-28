İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in annesi açlık grevine başladı: 'Oğluma karşı insanlık dışı ve kanlı bir av yürütülüyor'
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in annesi Angeles Bejar, açlık grevine başladı. Bejar, oğlunun maruz kaldığı “insanlık dışı avı” protesto ettiğini söylüyor.
İspanya Kadın Futbol Takımı’nın Dünya Kupası'nı kazanmasından sonra, takımın forvet oyuncusu Jenni Hormoso’yu dudaklarından öpen 46 yaşındaki Rubiales tepki görmüştü.
Rubiales’in annesi, kendisini Motril’deki bir kiliseye kapattı.
İspanyol Haber Ajansı EFE’ye konuşan Behar, “ucu açık açlık grevinin, gece-gündüz süreceğini” söyledi.
33 yaşındaki Hormoso, 20 Ağustos’ta Sydney’de yapılan törende dudaklarından öpülmesinin “rızaya dayalı olmadığını” açıklamıştı.
Luis Rubiales Cuma günkü açıklamasında istifa etmeyeceğini söylemiş ancak FIFA Cumartesi günü Rubiales'i açığa almıştı.
Bejar EFE’ye yaptığı açıklamada, “Hak etmediği halde oğluma karşı insanlık dışı ve kanlı bir av yürütülüyor” dedi.
Ailenin sözcülüğünü yürüten kuzen Vanessa Ruiz, “Medya bizi taciz etmeyi bırakmıyor. Evimizden çıkamıyoruz. Bizi serbest bırakmalarını ve Jenni için doğruyu söylemelerini istiyoruz. Bu adil değil” dedi.
İspanya hükümeti de ülkenin spor mahkemesi TAD’dan Rubiales’i açığa almasını istedi. Konu bugünkü toplantıda ele alınacak.
FIFA da Rubiales’in açığa alınması kararında; Rubiales’in, İspanya Futbol Federasyonu yetkililerinin ve çalışanlarının Hermoso’yla temas kurmamaları talimatı verdi.