İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında cinsel saldırı soruşturması
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma açıldı. Rubiales, İspanya Kadın Futbol Takımı’nın Dünya Kupası'nı kazanmasından sonra ödül yöreninde, takımın forvet oyuncusu Jenni Hormoso’yu öpmüştü.
Hormoso, dudaklarından öpülmesinin Rubiales'in iddiasının aksine, “rızaya dayalı olmadığını” söylemişti.
İspanya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da bugün olağanüstü toplanacak.
Rubiales Cuma günkü açıklamasında istifa etmeyeceğini söylemiş ancak FIFA Cumartesi günü Rubiales'i açığa almıştı.
FIFA, kararında; Rubiales’in, İspanya Futbol Federasyonu yetkililerinin ve çalışanlarının Hermoso’yla temas kurmamaları talimatı vermişti.
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İspanya hükümeti de ülkenin spor mahkemesi TAD’dan, Rubiales’i açığa almasını istedi.
Luis Rubiales’in annesi açlık grevine başladı: 'Oğluma karşı insanlık dışı ve kanlı bir av yürütülüyor'
Öte yandan Luis Rubiales'in annesi Angeles Bejar, açlık grevine başladı.
Luis Bejar, kendisini Motril’deki bir kiliseye kapattı.
İspanyol Haber Ajansı EFE’ye konuşan Behar, “ucu açık açlık grevinin, gece-gündüz süreceğini” söyledi.
Bejar, “Hak etmediği halde oğluma karşı insanlık dışı ve kanlı bir av yürütülüyor” dedi.
Ailenin sözcülüğünü yürüten kuzen Vanessa Ruiz ise “Medya bizi taciz etmeyi bırakmıyor. Evimizden çıkamıyoruz. Bizi serbest bırakmalarını ve Jenni için doğruyu söylemelerini istiyoruz. Bu adil değil” diye konuştu.