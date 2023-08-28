İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında cinsel saldırı soruşturması

Luis Rubiales’in annesi açlık grevine başladı: 'Oğluma karşı insanlık dışı ve kanlı bir av yürütülüyor'

Ailenin sözcülüğünü yürüten kuzen Vanessa Ruiz ise “Medya bizi taciz etmeyi bırakmıyor. Evimizden çıkamıyoruz. Bizi serbest bırakmalarını ve Jenni için doğruyu söylemelerini istiyoruz. Bu adil değil” diye konuştu.