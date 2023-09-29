Belçika, Hollanda ve Lüksemburg polisi birbirlerinin ülkesinde takip ve tutuklama yapabilecek

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Yusuf Özkan / Lahey

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Belçika, Hollanda ve Lüksemburg (Benelüks), yasa dışı göç ve uyuşturucu sorunuyla mücadele amacıyla, Pazar gününden itibaren polisler için sınırları tamamen kaldırıyor.

Her 3 ülkenin polis birimleri, birbirlerinin topraklarında suçluları takip ederek, tutuklama yapabilecek.

Benelüks ülkeleri olarak bilinen Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, Perşembe günü bir anlaşma yaptı.

Polisin "engelsiz ve sınırsız" çalışmasını öngören anlaşma, özellikle uyuşturucu ticareti ve yasa dışı göçle mücadeleyi amaçlıyor.

Anlaşma çerçevesinde örneğin Hollanda polisi, Belçika ya da Lüksemburg’a kadar suçluları takip edebilecek ve bu ülkelerin topraklarında gözaltı işlemi gerçekleştirebilecek.

Aynı şekilde diğer ülke polisleri de, Hollanda’da takip ve tutuklama yapabilecek.

Anlaşma ile resmi heyetlerin ziyaretleri sırasında, sınırlarda eskort ve güvenlik ekibi değişimine gerek kalmayacak.

Daha sıkı bilgi paylaşımı nedeniyle, suçluların faaliyetleri yakından izlenecek. Örneğin bir Hollanda belediyesi, Belçika ya da Lüksemburglu bir sabıkalının, kendi sınırları içerisinde ticari faaliyette bulunmasını engelleyebilecek.

Resmi makamlara göre, anlaşmanın temelinde yasa dışı göçle mücadele ve giderek vahşileşen uyuşturucu çeteleriyle mücadelede yatıyor.

Belçika’nın Anvers (Antwerp) ve Hollanda’nın Rotterdam limanları, başta Güney Amerika olmak üzere uluslararası yasa dışı kokain ticaretinin en önemli varış noktaları.

Yetkililere göre, polislerin sınırlarda karşılaştığı kısıtlamalar nedeniyle uyuşturucu kaçakçıları, Rotterdam ile Antwerp arasındaki 100 kilometrelik mesafede rahatça hareket ediyor.

Benelüks makamları, yeni anlaşma ile polisin sınırlardaki kısıtlamalardan kurtulacağını ve suçlularla daha etkin mücadele edeceğini vurguluyor.

Kaynak, Alexander De Croo

Benelüks Birliği Genel Sekreteri Frans Weekers, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, anlaşmanın "Avrupa'daki en iyi ve en kapsamlı polis anlaşması" olduğunu söyledi.

Anlaşmanın imzalandığı Perşembe günü Brüksel’de Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz ile görüşen Belçika Başbakanı Alexander De Croo, iki ülkenin omuz omuza olduğunu vurguladı.