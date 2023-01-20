İtalya'da 30 yıl sonra yakalanan mafya babası Matteo Messina Denaro'nun evinden ‘Baba’ filmi afişi çıktı

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



20 Ocak 2023, 14:29 +03 Güncelleme 46 dakika önce

Kaynak, EPA

İtalya'da 30 yıllık firarının ardından hafta başında yakalanan mafya lideri Matteo Messina Denaro’nun evinde ‘’Baba’’ filminin afişi çıktı. Denaro’nun yaşadığı son evin salonunda, Francis Ford Coppola’nın unutulmaz filminde Cosa Nostra’nın ABD’deki patronu Don Vito Corleone karakterini canlandıran Marlon Brando’nun posteri bulundu. Evde ayrıca "Batman" serisindeki Joker karakterinin de posterine rastlandı.

Pazartesi günü memleketi Sicilya’da tutuklanan Cosa Nostra lideri Matteo Messina Denaro’nun adada sığınak olarak kullandığı sanılan 3. bir ev daha tespit edildi.

Her 3 ev de mafya babasının doğum yeri olan Castelvetrano kasabasına 8 km mesafedeki, 12 bin nüfuslu Campobello di Mazara kasabasında.

İtalya basınına göre evlerden birinde, şifreli olduğu düşünülen numara ve isimlerin yazılı olduğu kağıtlar da ele geçirildi.

‘Kızım neden beni görmek istemiyor’

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Denaro'nun saklandığı ev.

Ayrıca, mafya babasının günlük olarak kullandığı bir defterde, kızının kendisini görmek istememesinden yakındığı da ortaya çıktı.

Messina Denaro’nun günlüğüne, ‘’Lorenza neden beni görmek istemiyor? Neden bana kızgın?’’ yazdığı bilgisi basında yer aldı.

Messina Denaro yaklaşık 15 yıl önce ele geçirilen bir yazısında da ‘’Kızımı tanımıyorum, hiç görmedim. Kader böyle istedi’’ diyordu.

Messina Denaro’nun eski bir ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lorenza Alagna bugün 27 yaşında.

Annesinin soyismini kullanan Alagna, babasının memleketi Castelvetrano’da yaşamayı sürdürüyor.