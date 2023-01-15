Dnipro Belediye Başkanı: Vurulan binalardakilerin canlı çıkma ihtimali çok düşük

15 Ocak 2023, 19:18 +03 Güncelleme 37 dakika önce

Malu Cursino | BBC News

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rusya’nın Cumartesi günkü bombardımanının ardından Dnipro’daki kurtarma çalışmaları sürüyor

Dün Rusya tarafından bombalanan Ukrayna’nın doğusundaki Dnipro kentinde, hasar alan apartmanlarda yaşayanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dnipro Belediye Başkanı Boris Filatov, saldırının üstünden bir gün geçmişken binalarda canlı birinin bulunmasının düşük ihtimal olduğunu söyledi.

Kent yönetimi saldırı sonucu 23 kişinin öldüğünü, 43 kişinin ise kayıp olduğunu açıklamıştı.

Belediye Başkanı Filatov’un açıklamasına göre ölü sayısı iki katından daha fazlasına çıkabilir.

Öte yandan bir Rus televizyonunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki operasyonlarının planlandığı gibi ilerlediğini söyledi:

“Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın hazırladığı gibi ilerliyor.”

Dnipro’da hedef alınan binalardan birinin pek çok katı çökmüş, ilçe yöneticisi Mikola Lukaşuk 38 kişinin binalardan kurtarıldığını duyurmuştu.

Saldırıda 14’ü çocuk toplam 72 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Moskova ise hedef alınan yerlerin Ukrayna’ya ait askeri tesisler ve enerji altyapısı olduğunu açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bu saldırıların insanlık dışı olduğunu söyledi ve “Rusya bilinçli olarak savaş suçları işlemeye devam ediyor” dedi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Aftermath of missile strike in Dnipro", Duration 0,30 00:30 Video altyazısı, Saldırıda binalar ağır hasar aldı

Cumartesi akşamı konuşan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ise “Herkesi kurtarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna’nın enerji altyapısı en son iki hafta önce hedef alınmıştı.

Zelenskiy Harkov ve Kiev’de de enerji tesislerinin hasar gördüğünü söyledi.

Ulusal enerji şirketi Ukrenergo, tüm bölgelerde tüketim kısıtlamalarına gitti.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko önümüzdeki birkaç günün zor geçeceğini söyledi.

Batılı ve Ukraynalı yetkililer bir süredir Rus roket saldırılarının azalmasının, Rusya’nın mühimmatının azalmasından veya Ukrayna’nın moralini etkilemediklerini anlamalarından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Rusya’nın son saldırısı, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın Ukrayna’ya Challenger 2 tanklarından verme kararıyla aynı gün geldi.

Rusya bu kararı eleştirmiş, bunun daha yoğun Rus operasyonlarına ve sivil ölümlere yol açabileceğini söylemişti.