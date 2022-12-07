Almanya'da darbe planladıkları iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı

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7 Aralık 2022, 12:35 +03 Güncelleme 45 dakika önce

Almanya'da polisin ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı baskınlarda hükümeti devirmeyi planladıkları iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı.

Alman medyasına göre aşırı sağcılar ve emekli askerlerden oluşan grup, Federal Meclis Reichstag'a baskın düzenleyip yönetimi ele geçirmeyi planlıyordu.

Darbe planlarının merkezinde "Prens 13. Heinrich" adıyla bilinen 71 yaşındaki bir kişinin olduğu belirtiliyor.

Alman savcılar, bu kişinin, 11 eyalette birden düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan iki grup liderinden biri olduğunu söylüyor.

Darbe planlayıcıları arasında şiddet eylemleri ve ırkçı komplo teorileri nedeniyle Alman polisi tarafından izlenen aşırı sağcı "Reichbürger Hareketi'nin (Reich Vatandaşları) üyelerinin de bulunduğu belirtiliyor.

Federal Savcı: Grup Kasım 2021'den beri darbe planı yapıyordu

Modern Alman devletini tanımayan 50 üyeli grubun cumhuriyeti yıkıp yerine 1871 Alman İmparatorluğu'nu (2. Reich) örnek alan bir devlet kurmak istediği öne sürülüyor.

Federal Savcılık Sözcüsü "Grubun henüz bir adı yok" dedi.

Baskınların büyük bölümünün ülke içinde düzenlenmesine karşın Avusturya ve İtalya'da da iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Alman DPA haber ajansı gözaltına alınanların gün içinde sorgularının yapılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter mesajında "Anayasal kurumlara silahlı saldırı düzenlenmesi şüphesi var ve büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenleniyor" dedi.

Federal Savcı ise grubun Kasım 2021'den beri darbe planı yaptığını söyledi.