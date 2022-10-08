Bahçeli: Seçim 18 Haziran 2023'te yapılacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacağını belirtti ve ''Türkiye'nin şartlarında Meclis bir karar verir mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise belli bir kararı alır ve uygular'' dedi.
MHP lideri, başörtüsü konusunun çözülmemiş gibi gündeme taşınmış olmasının ise ''üzücü'' olduğunu söyledi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM’de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması, bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından üzücü olmuştur" dedi.
'Aday olmayan yerde gürültünün manası yok'
Bahçeli, başörtüsü için anayasa değişikliğiyle ilgili "Meclis'te oluşan bütün siyasi partilerin bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Cumhurbaşkanımıza da onun yönetimini de saygı duyarak destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu belirtirim" dedi.
Bahçeli erken seçim tartışmaları için de "Türkiye’nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alma tartışmasının siyaseten malzeme yapılmaması gerektiğini" ifade etti.
Bahçeli "Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacaktır.Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye’ye sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır.Seçimlere diyelim ki yarın gireceğiz. Cumhurbaşkanı ve meclis seçimi var. Ama cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok. Seçim gününü sabırla beklesinler yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler." diye konuştu.