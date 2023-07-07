Hollanda futbolunun önemli isimlerinden Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi

Kaynak, Getty Images

42 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden biri olan Ajax kulübünün eski CEO’su Edwin van der Sar, tatil için bulunduğu Hırvatistan’da beyin kanaması geçirdi.

Ajax’tan yapılan açıklamaya göre, helikopterle hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki van der Sar, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edwin van der Sar’ın durumunun stabil olduğu bildirildi. Doktorlara göre, beyin kanaması vakalarında ilk 24 saat son derece kritik bir süreç.

Van der Sar’ın eşi de 2009 yılında beyin kanaması geçirmiş ve uzun süre tedavi görmüştü.

Hollanda Ligi’nde (Eredivisie) son 14 yılın kötü sezonunu geçiren ve 3. olan Ajax’ın Genel Müdürü Edwin van der Sar, yaşanan başarısızlık nedeniyle bir süre önce istifa etmişti.

Son 11 yıldır Amsterdam ekibi Ajax’ın en yetkili ismi olan Edwin van der Sar, Hollanda futbol tarihinin en başarılı kalecilerinden de birisiydi.

Ajax ile 1995 yılında Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan van der Sar, ardından Juventus ve Manchester United’da forma giydi.

Van der Sar, Hollanda Milli Takımı ile de 130 resmi karşılaşmaya çıktı.

Manchester United forması ile 2011 yılında aktif futbol yaşamına veda eden van der Sar, 2013 yılından geçen Mayıs ayına kadar Ajax'ın CEO’su olarak görev yapıyordu.