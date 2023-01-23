Ronaldo ilk kez Al Nassr forması giydi, maçın yıldızı Talisca oldu
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da yeni takımı Al Nassr formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Al Nassr, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al İttifak'ı 1-0 mağlup etti.
22,862 seyircinin izlediği maçın tek golü Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'dan geldi.
Al Nassr ligde 14 karşılaşma sonunda maç fazlasıyla Al Hilal'in bir puan önünde lider.
37 yaşındaki Ronaldo geçen ay spor tarihinin yıllık bazda en pahalı sözleşmesine imza atmıştı.
Portekizli yıldızın, 2025'e kadar sözleşme imzaladığı Al Nassr'dan yılda 214 milyon dolar alacağı bildiriliyor.
Sosyal medyada yaklaşık 800 milyon takipçisi olan Ronaldo 2020'de, geliri 1 milyar doları aşan ilk futbolcu olmuştu.
5 kez Altın Top Ödülü'nü kazanan Ronaldo, yine 5 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nin tarihindeki en golcü futbolcu.
Ronaldo İngiltere'de Manchester United, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus formasıyla toplam 7 lig şamiyonluğu kazanmış, Portekiz milli takımı formasıyla 118 gol atmış, beş Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olmuştu.
Ronaldo'nun da formasını giydiği Riyad Yıldızlar Karması Cuma günü özel maçta Paris Saint-Germain ile karşılaşmıştı.
Maçı Paris Saint-Germain 5-4 kazanmış, Riyad Yıldızlar Karması'nın iki golünü Ronaldo atmıştı.