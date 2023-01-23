Ronaldo ilk kez Al Nassr forması giydi, maçın yıldızı Talisca oldu

20 dakika önce

Portekizli yıldızın, 2025'e kadar sözleşme imzaladığı Al Nassr'dan yılda 214 milyon dolar alacağı bildiriliyor.

Sosyal medyada yaklaşık 800 milyon takipçisi olan Ronaldo 2020'de, geliri 1 milyar doları aşan ilk futbolcu olmuştu.

5 kez Altın Top Ödülü'nü kazanan Ronaldo, yine 5 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nin tarihindeki en golcü futbolcu.