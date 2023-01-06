İngiltere ve Galler nüfus sayımı verilerinde ilk kez LGBT+ nüfusu açıklandı: 1,3 milyon

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 2021 nüfus sayımı, katılımcılara toplumsal cinsiyet kimliklerini ve cinsel yönelimlerini soran ilk nüfus sayımıydı.

38 dakika önce

İngiltere ve Galler'de nüfus sayımında ilk kez LGBT+ verileri dahil edildi. Buna göre 1,3 milyondan fazla insan kendisini lezbiyen, gey veya biseksüel olarak tanımlıyor.

16 yaş ve üstü kişilerin yüzde 1,5'ten fazlası, yani 748 bin kişi kendisini gey veya lezbiyen olarak tanımlarken 624 bin kişi de kendisini (yüzde 1,3) biseksüel olarak tanımlıyor.

Yaklaşık 165 bin kişiyse cinsel yöneliminin bunların dışında olduğunu söylüyor.

262 bin kişi (yüzde 0,5) toplumsal cinsiyet kimliğinin doğumda kaydedilenden farklı olduğunu belirtiyor.

Bu, İngiltere ve Galler'de insanlardan cinsel yönelimlerini ve toplumsal cinsiyet kimliklerini anlamaya çalışan ilk nüfus sayımı olarak kayda geçti.

Nüfus sayımında bu bölümü yanıtlamak isteğe bağlıydı.

Sayımda cinsel yönelimle ilgili soruya yaklaşık 3,6 milyon kişi (yüzde 7,5) yanıt vermezken, 2,9 milyon kişi (yüzde 6,0) toplumsal cinsiyet kimliğini açıklamamayı tercih etti.

Hükümet, sayımda alınan bilgileri ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve lezbiyen, gey ve biseksüel insanlar için sağlık, eğitim, istihdam, barınma ve sosyal hizmetlerle ilgili kararları iyileştirmek için kullanılacağını açıkladı.

21 Mart 2021'de İngiltere ve Galler'de gerçekleştirilen nüfus sayımına göre ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 59,6 milyon.

Nüfus sayımını yürütmekten sorumlu kurum olan Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Nüfus Direktörü Jen Woolford, verilerin LGBT+ topluluğundaki "eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya" yardımcı olacağını söyledi.

Glasgow Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi ve LGBT veri uzmanı Dr Kevin Guyan, nüfus bilgisini "katılımcılık açısından dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Guyan, verilerin topluluklara fayda sağlamak için kullanılması çağrısında bulundu ve ekledi:

"Veriler, yaşam maliyeti krizi, sağlık hizmetlerine erişim ve uygun fiyata barınma gibi çok sayıda LGBT bireyi olumsuz etkileyen sorunları tek başına çözmeyecek. Bu, daha uzun soluklu bir değişimin ilk adımı olarak anlaşılmalıdır."

İskoçya'nın nüfus sayımı pandemi nedeniyle ertelendi, ancak sonuçların bu yıl içinde açıklanması bekleniyor.

Kuzey İrlanda, nüfus sayımında toplumsal cinsiyet kimliğiyle ilgili bir soru yöneltilmedi. Cinsel yönelimle ilgili soruya verilen yanıtların da bu yıl yayınlanması bekleniyor.

Kanada, şimdiye kadar toplumsal cinsiyet kimliğiyle ilgili nüfus verilerini yayınlayan tek ülke olmuştu.