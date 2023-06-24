Akşener İYİ Parti Kurultayı'nda kimlere hangi mesajları verdi, yeni parti yönetimi nasıl oluştu?

Kaynak, DHA

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



24 Haziran 2023, 18:58 +03 Güncelleme 21 dakika önce

İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda, tek aday olan Meral Akşener, oy kullanan 1151 delegeden, 1127’sinin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. “Rotamız net, pusulamız millet” sloganı ile yapılan kurultayı “hesaplaşma zemini” olarak nitelendiren Akşener, “Herkes haddini bilecek. Parti içinde şımarıklığı bitireceğim” sözleriyle parti içi muhalefete sert mesajlar verdi.

“CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır” diyen Akşener, bunun sonucunun “kuyruk siyaseti” olduğunu savundu.

Akşener, ittifaklara tümüyle kapıları kapatmasa da, birçok partiliye göre “müstakil siyaset” yapacağının mesajlarını verdi.

Blok liste çıkaran Akşener, Genel İdare Kurulu’nda (GİK) yakın kurmaylarının büyük bölümünü korudu.

Akşener, eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ı da GİK’e alarak resmen İYİ Parti’ye katmış oldu.

Kaynak, İYİ Parti

Kürsüye torbayla çıktı: 'Kura mı çekeyim saygısızlar!'

İYİ Parti, muhalefet cephesinde, seçim yenilgisinin ardından, olağan büyük kurultayını toplayan ilk parti oldu.

Partinin 3. Olağan Büyük Kurultay, Ankara'da 3 bin 200 kapasiteli ATO Congressium’da yapıldı.

Geçmişteki coşkulu kurultayların aksine İYİ Partililer, sade bir kurultay salonu ile karşılaştı.

Akşener gelene kadar da kürsüden yapılan “güçlü alkış” çağrıları salonda pek karşılık bulmadı.

Salona, Kurultay’ın ana sloganı olan “Rotamız net, pusulamız millet” dışında tek bir pankart, döviz, afiş asılmadı.

Kurultaydaki bir başka ilk ise diğer siyasi partilere davet gönderilmemesi oldu.

Karşısında güçlü bir parti içi muhalefet olmaması nedeniyle Akşener, partiyi kurduğundan bu yana bir kez daha genel başkan olarak rakipsiz kaldı ve tek aday oldu.

Ancak son iki kurultayda “çarşaf liste” yöntemini benimseyen Akşener, 50 kişilik Genel İdare Kurulu üyeliği için “blok liste” çıkardı.

Akşener, bunun gerekçesini de sert ve öfkeli kurultay konuşmasında açıkladı.

Kürsüye yine alışılmışın dışında, içi dolu bir bez torbayla çıkan Akşener, “Sandığa gelmeden, parti içindeki sandıklardan konuşalım” dedi.

Akşener, ilk kurultayda blok liste yaptığında parti içinden itirazlar yükseldiğini, sonrasında kimseyi işaret etmeden çarşaf liste ve son kurultayda da 100 kişilik anahtar listeyi içeren çarşaf liste yaptığını anımsattı.

Ancak yine de kimseyi memnun edemediğini, “ağır çirkinlikler” yaşadığını vurgulayan Akşener, “Anladım kurultaylar hesaplaşma yeridir. Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz!” sözleriyle partililere seslendi.

Torbanın içinde tüm parti yönetici adaylarının isimlerinin olduğuna dikkat çeken Akşener, “Bana kala kala kura kaldı. Ben kura mı çekeyim, saygısızlar! Bundan sonra partimize sosyal medyada, orada burada zarar veren herkes hakkında gereğini ben yapacağım” dedi.

Akşener’in bu sözleri salondan büyük alkış aldı.

Kaynak, İYİ Parti

'Affetmeyeceğim, hesaplaşacağız!'

Akşener, milletvekili aday listelerinin belirlenme sürecinde, partisine ve kendisine yönelik iftiralar atıldığını savundu:

“Hiçbir düşmanımın, rakibimin benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Kendi arkadaşlarım söyledi! Affetmeyeceğim, hesaplaşacağız! Biz bugünlere koltuk sahibi olmak için gelmedik. Beni parayla satın alabilen oldu mu? 30 yıllık siyasi hayatımda para ile ilgili hiçbir isnat olmamışken, bunu yapanlar kahrı perişan olsun inşallah! 200 kişilik KurucularKurulu koyduk. Herkes borç çıkardı! Çocuğunun çikolata parasını koyduğunu iddia ettiler, bazısı 'Ben master paramı koydum' dedi. Biz hanginizden para istedik?”

Kendisini suçlayanları, “hesap sormamakla” eleştiren Akşener, “Meral Akşener'i, düşmanlarının suçlamadığı iftiralarla suçladınız, kahrolun!” dedi.

Kaynak, İYİ Parti

'15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik, Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş'

Meral Akşener, 2018 seçimlerine girerken CHP’den 15 milletvekili istemesini ise “en büyük pişmanlığı” olarak açıkladı.

Akşener, 2018 seçimlerinden sonra ise bu tavrı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ömür boyu “minnettar” kalacağını söylemişti.

İYİ Parti lideri, Kurultay konuşmasında ise “Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik, girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık” dedi ve konuşmasında bir kez daha Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti ancak bir anlamda sonrasındaki ittifakları da işaret ederek, o 15 milletvekilinin kendilerine “kuyruk siyasetine mal olduğunu” söyledi.

Bununla birlikte CHP ile yapılan işbirliğinin sahada her renkten insanın önyargılarının değişmesine neden olduğunu kaydeden Akşener, bu değişimin Altılı Masa ve Millet İttifakı’nı getirdiğini anımsattı.

Kaynak, İYİ Parti

'HDP kazandırdı' tepkisi: 'Biz hariç herkes kazandırdı'

Yerel seçimlerde CHP’ye seçim işbirliği teklif ettiklerini anımsatan Akşener, seçimin kazanılmasından sonra kendisini en çok üzenin, “İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Bilmem nereyi biz değil HDP kazandırdı” yorumları olduğunu söyledi.

Salondan “Yuh” sesleri yükselmesi üzerine Akşener, “Yuh muh yok, bugün hesaplaşıyoruz, hesap veriyorum. Hesap soracağım sonra! Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik, saygısızlık bitmiştir! Herkes haddini bilecek!” diye tepki gösterdi.

Bu sürecin sonrasında ilginç gelişmeler yaşandığını anlatan Akşener, “O gün anladım ki İYİ Parti, önemli bir kesim tarafından tehdit olarak görülüyor. Sadece iktidar değil, muhalefetin bir bölümü için de... “ ifadelerini kullandı.

Bundan sonra partide yenileşme sürecini başlatacaklarına işaret eden Akşener, “Hakiki yenilik, öze dönerek başlar. Biz, dünün prangalarından sıyrılıp ileri bakmaya devam edeceğiz” dedi.

'Parti aidiyeti hissetmeyenler, kapı orada'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinin birçok nedeni olabileceğini, ancak bundan ders çıkarmak gerektiğini kaydeden Akşener, seçim yenilgisi nedeniyle kendisini suçlayanlara da yanıt verdi:

“Ben uzun zamandır konuşmadım, izledim. Önce Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler, 'kanaat önderleri', elitler...Baktılar ipin ucu kaçtı, bunu dengelemek lazım, birden bire Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız, o yüzden kaybedilmiş seçim.

“45 ilde, sadece kendi seçmenimizin yer aldığı mitingler yaptık. Bütün bunlara bakınca insafınız kurusun derler! Anlıyorum, eşitlemeye çalışıyorsunuz, korktunuz dengeliyorsunuz. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum!

Bundan sonra birinci önceliklerinin “parti aidiyeti” olduğunu belirten Akşener, “Bunu hissetmeyenler, kapı orada” diye konuştu.

Akşener, seçim yenilgisinin sorumluluğunu aldığını belirtip sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evet kardeşim, sorumluluğu alıyorum. Ne kadar büyük bir insanmışım ki, cumhurbaşkanının kazanması da kazandırılmaması da benim yüzümdenmiş! Bir dahaki sefere söz, kazandıracağım!”

Kaynak, İYİ Parti

Metin dışına çıktı, kurmayları da şaşırdı: 'Bu kadar sert beklemiyorduk'

Kulislere yansıyan bilgilere göre Akşener, kurultay konuşmasının temel eksenini yakın kurmaylarına danışarak hazırladı. Ancak, konuşma metninin dağıtılmadığı salonda Akşener, özellikle öfke tonunun yükseldiği bölümlerde irticalen konuşmayı tercih etti.

Millet İttifakı ve parti içine yönelik sert sözler ise salondan en çok alkış alan bölümlerdi.

Akşener kürsüden indiğinde ise basınla, konuşma metni yerine “basın bülteni” haline getirilmiş metin paylaşıldı.

Konuşma sonrası birçok yakın kurmayı, “Evet tabana yönelik dışarıya yönelik önemli mesajlar vereceğini biliyorduk ama biz de bu kadar sert bir konuşma beklemiyorduk” yorumunu yaptı.

Parti kurmaylarının bir diğer yorumu ise Akşener’in parti içine yönelik verdiği mesajların “kurumsallaşma” adına önemli olduğu ve “partinin kendisine çeki düzen vermesi için yapılması gereken buydu” yönünde oldu.

“Bizim partimizin tabelası güçlü değil, genel başkanı güçlü. O yüzden gücünü göstermeliydi” diyen bazı partililere göre Akşener, bu çıkışıyla bir anlamda “yumruğunu masaya vurdu ve 'Artık ipler benim elimde' mesajı verdi”.

Miletvekili listelerinin “para karşılığı satıldığı” iddialarının Akşener ve parti yönetimini çok üzdüğünü belirten bir parti yöneticisi, “Genel Başkan'ın ve bizlerin mal varlığı ortada. Para pul meselesiyle ilgili öyle suçlamalar oldu ki, bu Akşener’i çok üzdü. Çünkü Akşener’e her şey denebilir ama parayla pulla işi olmadığını herkes bilir. Yıllardır aynı hayatı yaşıyor” dedi.

'Müstakil siyaset mesajı verdi'

Meral Akşener, kurultay konuşmasında beklendiği gibi seçim işbirliğine ve ittifaklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ancak bundan sonra “ittifak yapılıp yapılmayacağı” konusunda net mesaj vermedi.

İYİ Parti kurmaylarına göre ise Akşener, “Müstakil siyaset mesajı verdi ancak ittifaklara da tamamen kapıları kapatmadı.”

Daha önceki seçimlerde ittifak teklif eden tarafın İYİ Parti olduğunu anımsatan partililer, “Artık ittifak yapmak isteyen bize gelecek” sözleriyle yeni dönemin ipuçlarını verdi.

Bir parti yöneticisi ise siyasette “asla” kavramının geçerli olmayacağını ancak bundan sonra daha “seçici olacaklarına” işaret etti:

“Altılı Masa kurulduğu zaman, bütün partilerin oyu 14 Mayıs’ta alınandan daha yüksekti. Altılı Masa, partilerde güç kaybına yol açtı. Siyasi iletişim iyi yapılamadı. Masa, parti kimliklerinin önüne geçti ve cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini kaybettik. Altılı Masa'nın Millet İttifakı’nın içinde yer alan partilere yarar getirmediğini gördüğünüz için müstakil siyaset yapmak istiyoruz. Ama bu, asla bir daha ittifak yapmayacağız anlamına gelmiyor. Gerekirse ittifak yapılır ama önce bütün partiler kendi kimlikleriyle, ayakları üzerinde dursun. Biz iki artı iki 3 değil, 5 etsin istiyoruz.”

Kaynak, İYİ Parti

GİK’te Oktay Vural sürprizi

Genel Başkan seçiminin ardından GİK ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

Blok liste ile yapılan seçimde Akşener, MHP’de birlikte siyaset yaptığı ve bir süre aktif siyasete ara veren eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ı listeye aldı.

Akşener, mevcut Başkanlık Divanı üyeleri Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır ile milletvekili adayı gösterilip seçilemeyen Bahadır Erdem, Metin Ergun, Bilge Yılmaz, Ümit Özlale, Tolga Akalın, Sevinç Atalay, Ayfer Yılmaz, Burak Akburak, Kürşat Zorlu’yu da yeniden GİK’e aldı.

Genel Başkan Yardımcıları Şenol Sunat, Cihan Paçacı, Ahmet Kamil Erozan, Rıdvan Uz, Salim Ensarioğlu ise liste dışında kaldı.

Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen hukukçu Ece Güner, MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Akşener'in danışmanı Turhan Çömez ve gazeteci kökenli milletvekillerinden Selcen Taşçı Hamşıoğlu, GİK’e giren yeni isimler oldu.

İYİ Parti GİK şu isimlerden oluştu: