CHP seçimler sonrası hareketli: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Sarıgül ile ilgili olarak kulislerde neler konuşuluyor?

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8 Haziran 2023, 16:19 +03 Güncelleme 38 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde istediği sonucu alamayan CHP’de, ertelenen 38. Olağan Kurultay için kongre takvimi resmen başladı. Kurultay, Ekim sonu veya Kasım ayı ortasında yapılabilir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Mart 2024’te yapılacak yerel seçim sürecinde partisinin başında olmak istediği için genel başkanlığa aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Genel başkanlık dahil, partide “topyekün değişim” mesajları veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun genel başkan adaylığı konusundaki tutumunu kongre sürecinde oluşacak yeni delege tablosuna göre netleştireceği belirtiliyor.

İmamoğlu’nun yönetimle köprüleri tamamen atması halinde ise Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir adaylığı için Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü düşünebileceği konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını partisinin kurullarında değerlendirme sürecini başlattı ve ilk iş olarak da seçim Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) değişime gitti.

Yeni MYK ise “asgari sürelerde tamamlanma” koşuluyla kongre takvimini ilan etti ve böylece 38. Olağan Kurultay süreci başlamış oldu.

6 Haziran’da başlayan kongre takvimi 15 Ekim’de il kongreleriyle tamamlanacak.

Seçim sonrasında istifa edip etmeyeceği konusunda gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu, buna önümüzdeki süreçte yetkili kurulların kararını vereceğini belirtip, net bir tutum ortaya koymadı.

Ancak parti kulislerinde ve yakın çevresinin izlenimine göre Kılıçdaroğlu, en az yerel seçimlere kadar partisinin başında olmak istiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından “mücadeleye devam” diyen Kılıçdaroğlu, kulislere yansıyan bilgilere göre yeni MYK üyeleriyle yaptığı ilk toplantıda da benzer mesajları verdi ve bundan sonraki hedefini, yerel seçimlerde daha fazla belediye başkanlığı kazanmak olarak koydu.

Bu nedenle yaz aylarında il, ilçe kongrelerinin yanı sıra, yerel seçimler için de parti yöneticileri ve milletvekillerinin sahada görevlendirilmesi planlanıyor.

Böylece cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun oy üstünlüğü sağladığı büyükşehirlerde farkın daha da açılması ve henüz CHP’de olmayan bazı büyükşehirlerin kazanılması hedefi konuluyor.

Kaynak, @ekrem_imamoglu

'İmamoğlu’nun kararını kongre süreçleri netleştirebilir'

Genel başkan dahil, partide topyekün değişim mesajları veren İmamoğlu’nun genel başkanlığa aday olup olmayacağı ise henüz net değil.

Ancak, güçlü değişim talebine vurgu yapıp, “kurul veya heyet değişiminin yeterli olmayacağını” söyleyen İmamoğlu’nun bu çıkışı, Kılıçdaroğlu yönetimine karşı “bayrak açma” olarak görülüyor.

CHP’de şu andaki hava, Kılıçdaroğlu istemedikçe kurultayda genel başkan değişimi olmayacağı yönünde.

Ancak 6 Haziran itibarıyla başlayan kongre süreçlerinde ortaya çıkacak delege tablosuna göre, Kılıçdaroğlu’nun kararını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabileceğine işaret ediliyor.

Örgütleri kendisine bağlaması, Kılıçdaroğlu’nun, delege yapısının oluşumunda “sürpize yer vermek istememesi” olarak yorumlanıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun da büyükşehir belediye başkanlığı gücü ve “değişim talebinin” seçim sonrasında tepkili olan tabanda karşılık bulması avantajları olarak değerlendiriliyor.

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından değişim talebini seslendirmesine karşın, şimdiden bir adaylık çıkışı yapmaması kongre süreçlerine dönük “bekle-gör” politikası olarak yorumlanıyor ve oluşacak delege yapısına göre aday olup olmama kararını netleştireceği belirtiliyor.

İmamoğlu’na karşı alternatif Sarıgül olabilir mi?

Bazı CHP kaynakları, İmamoğlu ile köprülerin tamamen atması halinde, İstanbul Büyükşehir adaylığı için Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün alternatif olabileceğini söylüyor.

Erzincan’da CHP’nin oyunu arttırarak, yıllar sonra milletvekili kazanılmasını sağlayan Sarıgül’ün, arkasında “başarı hikayesi” olduğu gerekçesiyle İstanbul’da da başarılı olacağı savunuluyor.

Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’na karşı CHP’ye katılma kararı alan Sarıgül kozunu kullanabileceği yorumları yapılıyor.

Sarıgül ise yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde, adaylık iddialarının kendi kulağına da geldiğini belirtmekle birlikte “Bundan sonra Kılıçdaroğlu ile yol yürüyeceğim, şu andaki kararım bu” görüşünü dile getirdiği belirtiliyor.

Kaynak, @M_Sarigul Fotoğraf altı yazısı, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Sarıgül, CHP’ye katılma kararı aldı

Öte yandan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün, partisinin CHP’ye katılma kararı aldığını açıkladı.

Katılım sonrasındaki pozisyonunu “Kılıçdaroğlu ile yol yürümekten” yana koyan Sarıgül, bunun gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Seçimler öncesinde ve seçimler sırasında muhalefeti ve adayları dizayn edenler, şimdi tek adam yönetimine karşı olanların direncini bozmak istiyorlar. Hedeflerinde CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu var. Bu yönetim sistemine karşı olanları bir arada tutan Sayın Kılıçdaroğlu’dur. TDP olarak yine önemli bir karar vereceğiz. Ya tek adam sisteminden yana olacağız. Ya da bu sisteme karşı çıkmaya devam edeceğiz.”

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Tüzük kurultayı girişimine karşı tüzük değişikliği kozu

Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sıyla yaptığı ilk toplantıda, kurultay takviminin açıklanmasının yanı sıra, “tüzük değişikliği” için komisyon oluşturulması kararı da alındı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrasında yaptığı açıklamada, parti örgütünün taleplerini dikkate alarak, tüzük komisyonu kurulmasına karar verildiğini belirterek, 38.

Olağan Kurultay’da parti yönetimi seçiminin yanı sıra, tüzük değişikliklerinin de yapılacağı anlamına geliyor.

CHP’nin yeni MYK üyesi Eren Erdem de yaptığı ilk açıklamada tüzük değişikliklerinden birisinin, “ittifaklar” nedeniyle son seçimde uygulanmayan adayların ön seçimle belirlenmesi olacağını açıkladı.

Parti yönetiminin tüzük değişikliğini gündemine almasının altında ise kongre takviminin başlaması nedeniyle artık bir seçimli olağanüstü kurultay yapılamayacak olması gösteriliyor.

MYK’da alınan tüzük değişikliği kararının, parti içi muhalefetin, “tüzük kurultayı” için imza toplama girişimine karşı bir hamle olduğu yorumu yapılıyor.

Seçimlerin ardından CHP’de “Demokrasi ve Adalet Hareketi” adı altında örgütlenen bazı eski il başkanlarının olağanüstü tüzük kurultayı için imza toplamak için harekete geçtiği kamuoyuna yansımıştı.

CHP tüzüğüne göre olağanüstü tüzük kurultayı delegelerin beşte birinin imzasıyla mümkün.

Bu da en az 271 delegenin tüzük kurultayı çağrısı yapması anlamına geliyor.

Kurultay tarihini PM belirleyecek

MYK’da kongre takvimi belirlendi ancak 38. Olağan Kurultay’ın ne zaman toplanacağı ilan edilmedi.

CHP’nin açıkladığı takvime göre kongre süreci, il kongrelerinin tamamlanması ile 15 Ekim’de sona erecek.

CHP’de Kurultay’ın Ekim sonu veya Kasım ayı ortalarında yapılması bekleniyor.

Ancak, parti içinde, kongre süreçlerinde oluşacak tabloya göre Mart 2024’de yapılacak yerel seçim sonrasına ertelenme olasılığı da seslendiriliyor.

CHP tüzüğüne göre kongre takvimini MYK belirlemekle birlikte büyük kurultayın toplanacağı yer, gün ve saati belirleme yetkisi Parti Meclisi’ne ait.