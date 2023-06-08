Ukrayna savaşı: Kahovka Barajı yıkıldı, öfkeli halk 'Rusya, Herson'u sular altında bırakmak istedi' diyor

Kaynak, Reuters

8 Haziran 2023, 17:34 +03 Güncelleme bir saat önce

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde yaşayanlar Salı sabahı Kahovka Barajı'nın yıkıldığı haberiyle uyandı.

Ne olduğunu anlamak isteyenler arkadaşlarına ve ailelerine ulaşmaya çalıştı. Su basan yerlerde insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ukraynalı yetkililer ülkenin güneyindeki barajın Rusya tarafından yıkıldığını öne sürdü.

Kremlin ise olayı Ukrayna'nın "kasıtlı sabotajı" olarak değerlendirdi.

Barajın yıkılması nedeniyle kısa sürede çevredeki köy ve kasabaları su bastı.

80'den fazla yerleşimin sel riski altında olduğu düşünülüyor.

'Orada kalma düşüncesinin korkutucuydu'

BBC'ye konuşan Lyudmila, ilk başta barajın yıkıldığı söylemlerine inanamadığını ancak evlerinden ayrılmaya başlayan arkadaşlarından haber aldıkça durumun ciddiyetini fark ettiğini söylüyor.

Lyudmila, "Orada kalma düşüncesinin korkutucuydu" diyor.

Kaynak, Reuters

Lyudmila ve eşi birkaç çantayla onları Herson'un merkezindeki daha güvenli bir bölgeye götürmeyi teklif eden komşularıyla evlerinden ayrıldılar.

Eşi engelli olduğu ve bölgeden yalnız ayrılma imkanları olmadığı için Lyudmila ağlayarak tavuklarını, köpeğini ve kedisini geride bıraktığını söylüyor.

Herson'da yaşayan Pavlo ise şehirde panik yaşanmadığını, birçok bölgede hayatın normal bir şekilde devam ettiğini ancak sabah saatlerinde insanların su depolamaya başladığını söylüyor.

Harkov'un büyük bir kısmı Dinyeper Nehri'nin sağ tarafında, kuzey ve batı yönünde ilerleyen bir tepede konumlanıyor.

Buradaki yerleşim yerleri olaydan daha az etkilendi.

Selden en çok etkilenen bölgeler ise nehrin bitişiğinde, alçak alanlardaki yerleşim yerleri oldu.

Pavlo, polisin Herson'un sular altında kalan bölgelerinde kontrol noktaları kurduğunu ve terk edilmiş evlerin yağmalanmasını önlemeye çalıştığını söylüyor.

Suyun bazı yerlerde 3,5 metre yükseldiğini belirten Pavlo, bazı evlerin tamamen su altında olduğunu söylüyor.

Bazı kent sakinleri bölgeden kendi imkanlarıyla ayrılırken diğerleri, yetkililerin organize ettiği tahliye otobüsleriyle Herson'a, ardından Mykolaiv'e ve oradan da Khmelnytskyi, Odessa, Kropyvnytskyi ve başkent Kiev'e götürülüyor.

Dinyeper kıyısındaki yazlık evlerde, bazı yerlerde suyun pencere seviyesinin üzerine yükseldiği aktarılıyor.

Bu bölgede akrabaları ve tanıdıkları olan kişiler, Rus yetkililerin tahliye çalışmaları yapacağını ancak bu çalışmaları Çarşamba günü itibarıyla henüz başlatmadıklarını söylüyor.

Kaynak, Devlet acil servisi

Pavlo'ya göre bölgede halk Rusya'ya çok kızgın.

"İnsanlar savaş sırasında her şeyin olmasını bekliyor ve artık onları korkutmak imkansız. Olanlar işgalciye karşı öfkeyi artırmaktan başka bir işe yaramıyor" diyen Pavlo devam ediyor:

"Onların (Rusya'nın) bir an önce topraklarımızdan çıkarılması gerekiyor. Bunun başka yolu yok."

BBC'nin görüştüğü bölgedeki diğer birçok kişi benzer şekilde konuşuyor ve Rusya'nın "bir terör saldırısı daha gerçekleştirdiğini" ve "Yeni Kahovka kentini sular altında bırakmak istediğini" söylüyor.

'Hiçbir bilgi paylaşılmıyor'

Yeni Kahovka kenti barajın yıkılmasından en çok etkilenen yer oldu.

Olaydan sonra sabah saatlerinde su altında kalmış sokakların fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Bölgeyi işgal eden Rus yetkililer ilk etapta olayı yalanladılar ve halkın tahliye edilmesine gerek olmadığını söyledi.

İlerleyen saatlerde şehir neredeyse tamamen su altında kalınca yetkililer tahliye çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu.

Kaynak, Reuters

BBC'ye konuşan eskiden gazeteci ve bir zamanlar Yeni Kahovka'da yaşamış olan Serhiy Baturyn, "Hiçbir bilgi paylaşılmıyor ve insanlar neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Şehrin merkezini su bastı" diyor.

Kaynak, Reuters

Su, sadece insanların değil hayvanların da ölümüne neden oluyor.

UAnimals adlı bir sivil toplum kuruluşunda direktör olan Oleksandr Todorchuk, "Hayvanları sudan kurtarmak için çok az vakit oluyor" diyor.

UAnimals ekipleri Herson ve etkilenen diğer bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor, barınaklardan, özel hayvanat bahçelerinden ve karşılarına her yerden çıkan tüm hayvanları kurtarmaya çalışıyor.

Kuruluş, Rusya kontrolündeki barınaklara da ulaşmaya çalışıyor.

Yeni Kahovka bölgesindeki Kazkova Dibrova adlı hayvanat bahçesindeki tüm hayvanların öldüğü söyleniyor.

UAnimals Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda hayvanat bahçesinin tamamen su altında kaldığını ve yalnızca kuğuların ve ördeklerin kurtulabildiğini duyurdu.