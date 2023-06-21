İngiltere'de Mayıs ayı enflasyonu yüzde 8,7'de sabit kaldı, Merkez Bankası'nın faiz artışına devam etmesi bekleniyor

Kaynak, PA Media

55 dakika önce

İngiltere İstatistik Ofisi Mayıs ayı enflasyonunu yüzde 8,7 olarak açıkladı. Bu ay düşüşe geçmesi beklenen enflasyonun bir önceki aya göre sabit kalmasının ardından yarın faiz kararını açıklayacak olan İngiltere Merkez Bankası'nın faizi artışına devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Resmi verilere göre enerji, gıda, alkol ve tütündeki fiyat artışlarının dahil edilmediği çekirdek enflasyon Mayıs ayında yüzde 7,1 oranında arttı.

Bu, İngiltere'de çekirdek enflasyonun son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktığı anlamına geliyor.

Çekirdek enflasyon, İngiltere Merkez Bankası gibi faiz oranlarını belirleyen merkez bankaları tarafından yakından izleniyor.

BBC Ekonomi Editörü Faisal Islam, çekirdek enflasyondaki artışı çok şaşırtıcı olarak niteledi ve İngiltere Merkez Bankası'nın yarın ve takip eden dönemde faizi yeniden artıracağına şüphe olmadığı yorumunu yaptı.

Islam, Merkez Bankası'nın alışılageldiği gibi 0,25 puanlık bir artışın üzerine çıkabileceğini de belirtti.

BBC'ye konuşan Ulusal İstatistik Kurumu Baş Ekonomisti Grant Fitzner, son aylarda görülen artışın kafe, restoran ve oteller gibi hizmet sektöründeki fiyat artışlarından kaynaklandığını söyledi.

Fitzner artışın en azından kısmen, ücretlerde görülen artışa bağlı olarak gerçekleştiğini söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere'nin son enflasyon verileri hakkında, "Yüksek enflasyonun ülke genelinde aileleri ve işletmeleri ne kadar zorladığını biliyoruz ve enflasyonu bu yıl yarıya indirme planımız, maliyetleri ve faiz oranlarını düşük tutmanın en iyi yolu" dedi.

Hunt, enflasyonla mücadele eden İngiltere Merkez Bankası'nı desteklemekte tereddüt etmeyeceklerini de söyledi.

Muhalefetteki Liberal Demokratlarsa hükümeti eleştirdi ve "enflasyonu düşürmede ve artan faturalarla karşı karşıya kalan ailelere yardım sağlamada sefil bir şekilde başarısız olduğunu" söyledi.