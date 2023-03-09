AB Mahkemesi Rus Wagner Grubu Başkanı Prigozhin'in annesine yönelik yaptırımları iptal etti

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



56 dakika önce

Kaynak, Reuters

Avrupa Birliği’nin (AB) en üst yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin'in annesi Violetta Prigozhina’ya yönelik yaptırımları iptal etti.

Mahkeme, anne ve oğul arasındaki aile ilişkisinin yaptırımlar için gerekçe oluşturmayacağına karar verdi.

Violetta Prigozhina ile ilgili bu kararın, AB yaptırım listesindeki diğer Rus vatandaşlarının açtığı davaları da etkileyebileceği belirtiliyor.

Ukrayna’nın işgalinin ardından Rusya’ya yönelik çok sayıda yaptırımı hayata geçiren AB yönetimi, paralı asker Wagner’in kurucusu Prigozhina ve annesini de “kara listeye” aldı.

Yaklaşık 1 yıldır AB ülkerine seyahat etmesine ve Avrupa bankalarındaki hesaplarıma ulaşmasına izin verilmeyen Violetta Prigozhina, konuyu Avrupa yargısına taşıdı.

Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı, Yevgeny Prigozhin’in, Ukrayna'daki Rus saldırganlığının en ateşli savunucularından biri olduğunu vurguladı.

Prigozhin’in kurucusu olduğu paralı ordu Wagner Grubu'nun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan eylemlerden kesinlikle sorumlu olduğuna işaret eden mahkeme, yine de bunun, annesini hedef almak için yeterli bir neden olmadığına karar verdi.

Avrupa Adalet Divanı’nın kararında, "Sadece bir aile bağı Violetta Prigozhina’yı cezalandırmak için yeterli değil” dendi.

AB, Prigozhina'nın oğlunun şirketlerinde ortaklığı bulunduğunu ve iş ilişkilerinin sürdüğünü savundu.

Ancak AB Mahkemesi, karıştığını iddia etti, ancak mahkeme, yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle bu görüşe katılmadı.

Avukatı, 2017 yılından bu yana Violetta Prigozhina’nın oğlunun şirketleri ile ilişkisinin bulunmadığını savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e en yakın isimlerden bir olan Yevgeny Prigozhin, iş hayatına restoran ve yemek şirketi işletmeciliği ile başladı.

Son yıllarda Kremlin'de hızla nüfuz sahibi olan Prigozhin, paralı ordu Wagner Grubu’nu kurdu.