Ukrayna: Kuzey Akım 1 boru hattındaki patlamalarla ilgimiz yok

Yazan, Malu Cursino

Unvan, BBC News

24 dakika önce

Kaynak, Reuters

Ukraynalı yetkililer, geçen sene Eylül ayında Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım Boru Hattı’na yönelik saldırılarla ilgilerinin olmadığını söyledi.

New York Times gazetesi tarafından yayımlanan bir haberde olayda Ukrayna yanlısı bir grubun parmağı olduğu yönünde ABD istihbarat bilgilerinin bulunduğu bildirildi.

Alman medyası ise olayı soruşturan yetkililer tarafından, patlayıcıları yerleştirmek üzere kullanılan teknenin nereden kiralandığına dair yeni verilerin ortaya çıkarıldığını aktardı.

Patlamalardan önce boru hattındaki gaz sevkiyatı durdurulmuştu.

Rusya, geçen sene Ağustos ayında Kuzey Akım 1 Boru Hattı’nı bakıma alacağı gerekçesiyle kapatmıştı. Kuzey Akım 2 Boru Hattı ise hiç devreye sokulmadı.

26 Eylül’deki patlamaların kesin nedeni bilinmemekle birlikte, boru hattının saldırıya uğradığına dair kamuoyunda yaygın bir inanç var.

Moskova, patlamalardan Batı'yı sorumlu tuttu. BM Güvenlik Konseyi’ne de olayları bağımsız bir şekilde soruşturması yönünde çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği, Kremlin’in gaz boru hatlarını Batı’ya yönelik bir silah olarak kullandığını söylese de, NATO ve batılı liderler konuyla alakalı Rusya’yı suçlamadı.

Salı günü ise New York Times’ta yer alan bir haberde, ABD istihbarat yetkililerinin, saldırıyı Ukrayna yanlısı bir grubun gerçekleştirdiği yönünde bilgilerinin olduğu ifade edildi.

Haberde ABD yetkililerinin ismi verilmezken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy veya üst düzey yardımcılarının operasyona karıştığına dair hiçbir kanıtın olmadığı belirtildi.

Gazete, istihbaratın söz konusu verileri nasıl elde ettiğine dair detayları paylaşmayı reddettiğini aktardı:

“İstihbaratı değerlendiren yetkililer, saldırıyı gerçekleştirenlerin büyük olasılıkla Ukraynalı ya da Rus olduğunu; diğer bir ihtimalde ise saldırının iki ulustan insanlar tarafından birlikte yapıldığını söyledi.”

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Kuzey Akım boru hattında 'patlama kaynaklı' 4. sızıntı tespit edildi", Duration 2,24 02:24 Video altyazısı, Kuzey Akım boru hattında 'patlama kaynaklı' 4. sızıntı tespit edildi

Zelenskiy’nin kıdemli danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukrayna hükümetinin saldırıda "kesinlikle dahlinin söz konusu olmadığını" söyledi.

New York Times’ın haberine cevap veren Podolyak, Kiev'in olanlar hakkında hiçbir bilgisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Rusya'nın BM Büyükelçisi yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise habere ilişkin değerlendirmesinde BM’ye yapılan soruşturma çağrısında ne denli haklı olduklarını dile getirdi.

Alman Die Zeit gazetesinde yer alan başka bir haberde ise, Alman makamların saldırının arkasında yatan nedenlere dair yürüttüğü soruşturmada ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Diğer Alman medya kuruluşları tarafından da yayımlanan haberde, patlayıcıların yerleştirildiği teknenin iki Ukraynalıya ait Polonya merkezli bir şirketten kiralanan bir yat olduğu belirtildi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin uyruklarına dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ancak gazete, Alman müfettişlerin patlama emrini kimin verdiğine dair henüz herhangi bir kanıt bulamadıklarını yazdı. Haberde olayın Ukrayna’ya yönelik bir yanıltma harekatı olabileceği ihtimalinin üzerinde de duruldu.

Rus gazını Almanya’ya getiren Kuzey Akım 1 Boru Hattı’nın su altındaki en az 50 metrelik kısmının geçen Eylül ayında yok edildiği düşünülüyor.

Danimarka polisinin aktardığına göre, “güçlü patlamaların” Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında dört delik açtı.

Alman, Danimarkalı ve İsveçli yetkililer olaya ilişkin soruşturmalarını sürdürüyor.

Rusya, onlarca yıldır Avrupa’ya büyük miktarlarda gaz tedariği yapan bir ülke. Ancak çok sayıda Avrupa ülkesi ise Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya’ya olan bağımlılıklarını azalttı.