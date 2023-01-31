Meclis Hazırlık Komisyonu: CHP’li Başarır ve İYİ Partili Türkkan’ın dokunulmazlıkları kaldırılsın

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



31 Ocak 2023, 18:38 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Komisyonun dokunulmazlıkların kaldırılması yönündeki raporu Karma Komisyon’a sunacak.

Ali Mahir Başarır hakkında "Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında yargılamaya müdahale ettiği", Lütfü Türkkan hakkında ise "şehit yakınına hakaret ettiği" gerekçesiyle fezleke düzenlenmişti.

Karma Komisyon’da bekleyen çok sayıda dokunulmazlık fezlekesi olmasına karşın, iki milletvekilinin dosyaları öne çekilerek, hazırlık komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı.

Başarır komisyona savunma vermeyi reddetmiş, Türkkan yazılı savunma yapmıştı.

Milletvekillerine savunma için süre veren Hazırlık Komisyonu, bugün karar için toplandı.

Yapılan toplantıda iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıktı.

Süreç nasıl işleyecek?

Hazırlık Komisyonu, raporunu üst komisyon niteliğindeki Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na sunacak.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar veriyor.

Komisyon kovuşturmanın ertelenmesini yönünde karar alırsa bu yöndeki raporu Genel Kurul'da okunarak bilgiye sunuluyor.

Bu rapora milletvekilleri tarafından 10 gün içinde itiraz edilmezse karar kesinleşiyor.

Dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor.

Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor.

Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor.

Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.