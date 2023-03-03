İngiltere'de meyve sebze kıtlığı nedeniyle tohum satışlarında büyük artış

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İngiltere'de Kraliyet Bahçecilik Topluluğu (RHS) internette sebze yetiştirme konusunda tavsiye arayanların sayısında geçen yılın bu zamanlarına kıyasla yüzde 70 arttığını aktarıyor

bir saat önce

İngiltere'de bir süredir bazı meyve ve sebzelerin satışları ülkenin büyük süpermarketlerinde sınırlandırılıyor.

Hükümet bunun büyük ölçüde Avrupa ve Afrika'daki kötü hava koşullarına bağlı olduğunu söylüyor.

Aynı zamanda İngiltere ve Hollanda'da yükselen elektrik fiyatları yüzünden seralarda yetiştirilen ürünlerde de azalma olduğu aktarılıyor.

En çok domates, salatalık ve biber stoklarının etkilendiği belirtiliyor.

Buna alternatif olarak çok sayıda kişinin meyve ve sebzelerini kendi yetiştirmeye yöneldiği düşünülüyor.

İngiltere'deki Kraliyet Bahçecilik Topluluğu (RHS) Şubat ayında perakende satış noktalarında tohum satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 oranında arttığını söyledi.

İnternet üzerinden satış yapan Fothergill's Seeds ise geçen ay satışlarının yaklaşık yüzde 50 oranında arttığını söylüyor.

İngiltere kış aylarında domateslerinin yaklaşık yüzde 95'ini ve marullarının yüzde 90'ını ithal ediyor ve bunların çoğu İspanya ve Kuzey Afrika'dan geliyor.

Ancak bu yil güney İspanya'da yaşanan soğuk hava dalgası ve Fas'ta yoğun yağış ve sel nedeniyle ithal edilen ürünlerde ciddi bir azalma oldu.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle İngiltere'ye meyve ve sebze taşıyan feribotların seferleri erteleniyor ve iptal ediliyor.

BBC'nin görüştüğü toptancılar ve ithalatçılar, İngiltere'de yerel sebze üretimindeki düşüşün de yaşanan kıtlıkta etkili olduğunu aktarıyor.

Çevre Bakanı George Eustice kıtlığın en fazla dört hafta süreceğini söylerken, bazı uzmanlar Mayıs'a kadar devam edebileceğini öne sürüyor.

İngiltere'nin Dorset ve Somerset bölgelerinde bahçecilik yapan Mike Burks, insanların yoğun bir şekilde kendilerine yöneldiğini anlatıyor:

"Son haftalarda bahçelerimizde sebze tohumu satışları çok yükseldi. Patates, bezelye ve fasülyenin yanı sıra insanlar domates, salatalık, biber ve marul tohumu da alıyor."

Kompost, tohum tepsileri, çoğaltıcılar ve saksı satışlarında da artış gözlemleniyor, çok sayıda kişinin bahçelerinde veya balkonlarında sebze yetiştirdiği belirtiliyor.

RHS'te Bahçecilik Direktörü Tim Upson, pandeminin başlangıcından bu yana kendi ürünlerini yetiştirenlerin sayısında "hızlı bir yükseliş seyri" olduğunu söylüyor: