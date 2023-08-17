İngiltere’deki bir turizm şirketine göre Türkiye son beş yılda talebin en çok arttığı ülke oldu

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17 Ağustos 2023, 05:46 +03 Güncelleme 58 dakika önce

İngiltere merkezli Jet2holidays adındaki turizm şirketi, hizmet verdikleri noktalar arasında son beş yıl içinde en hızlı büyüyen turizm merkezinin Türkiye olduğunu açıkladı.

Tur operatörü şirket, 2018 yılından beri Türkiye’ye uçuş programlarının yüzde 200 arttığını belirtti.

Paket tatil programları da satan şirket, uçuş sıklığının artması, mevsimlerin süresinin uzaması ve 2019 yılında İzmir’in yeni durak olarak eklenmesinin talebi artırdığını aktardı.

İngiltere medyasında yer alan habere göre fiyatların uygun olması, yıl boyunca güneşli bir ülke olması ve doğal güzellikleri Türkiye’yi cazip bir turizm merkezi haline getiriyor.

Şirkete göre Türkiye’yi en çok çiftler ve aileler tercih ediyor.

Jet2holidays, 2.000 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, İngiltere’deki turistlerin en çok hava ve iklim nedeniyle Türkiye’yi tercih ettiğini ortaya koydu.

Anketi yanıtlayanlara göre Türkiye ile ilgili en iyi beş şey şöyle:

Hava ve iklim

Tarih ve kültür

Uygun fiyata ürünler

Yemek

Sahil

Turistlerin Türkiye’de yapmayı en çok sevdiği şeyler ise şu şekilde sıralanıyor:

Türk mutfağının tadını çıkarmak

Efes antik kentini ziyaret etmek

Roma döneminden kalma mozaikleri görmek

Geleneksel baharat çarşılarını ziyaret etmek

Hamama gitmek

İngiltere’den gelen turistlerin en çok sevdiği beş Türk yemeği şu şekilde:

Baklava

Lokum

Döner

Şiş kebap

Köfte

Jet2holidays şirketinin sözcüsü basına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en hızlı büyüyen tatil merkezi olması dolayısıyla turistlerin tercihlerini neden bu yönde yaptıklarını ölçümlemek istediklerini dile getirdi.

Ankete katılanların yüzde 26’sı yakınlarından duyduğu için Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini, yüzde 21’i ise uygun fiyatlar nedeniyle Türkiye’yi seçtiğini söyledi.

Şirketin sorularını yanıtlayanların yüzde 53’ü Türkiye’nin dünyadaki en iyi tarih ve kültür mirasına sahip olduğunu, yüzde 44’ü ise en iyi sahillerin Türkiye’de olduğunu dile getirdi.