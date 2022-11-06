Zonguldak’ta maden ocağında patlama: 4 yaralı

Kaynak, DHA

52 dakika önce

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 4 madenci yaralandı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Gece saatlerinde ilçede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu belirtilen maden ocağında patlama meydana geldi. 16.00- 24.00 vardiyasının mesai bitimine yakın bir saatte yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı.

DHA patlamada yaralanan işçilerin Ersoy Mankır, Ramazan Kamilçelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer olduğunu açıkladı.

İşçiler önce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra İlyas Kabuk ve Ali Gezer, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi.

Habere göre, madencilerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

DHA, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait tahlisiye ekipleri maden ocağındaki patlamanın sebebiyle ilgili inceleme başlattığını bildirdi.

Habere göre, ocak ve şirket yetkililerinin bugün ifadesine başvuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü’nün başlattığı soruşturma kapsamında yetkililer sabaha karşı ifadeye çağrıldı.

Kazanın yaşandığı maden ocağına tedbir amaçlı AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler patlamanın nedenini belirlemek için gün içinde ölçüm yaparak ocağa tekrar girmeyi deneyecek.

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK'ye ait maden ocağında geçen ay meydana gelen patlamada 42 işçi yaşamını yitirmişti.

Hayatını kaybeden üç madencinin aileleri BBC Türkçe’ye; ölen yakınlarının birkaç haftadır kendilerine maden ocağındaki gaz seviyesinin yükseldiğini söylediklerini anlatmıştı.